CALCIOMERCATO UDINESE NEWS/ È asta per Samardzic. Duello col Sassuolo per Sazonov (12 luglio 2023)

CALCIOMERCATO UDINESE NEWS, ASSALTO DELLE BIG A SAMARDZIC!

L’Udinese è impegnata sul calciomercato sia in entrata che in uscita, con l’obiettivo di confermarsi come una squadra capace di mettere in difficoltà le altre società del campionato. Al contempo, la priorità è proteggere i suoi migliori calciatori. In questo momento, Lazar Samardzic è al centro dell’attenzione e le offerte di calciomercato per assicurarsi le sue prestazioni stanno piovendo. Il talentuoso centrocampista serbo, nato in Germania, sa di essere pronto per un grande passo nella sua carriera e sta valutando possibili trasferimenti. Recentemente, il Napoli, campione d’Italia, sembra essere molto interessato a lui.

Video/ Udinese Juventus (0-1) gol e highlights: Chiesa firma il successo! (4 giugno 2023)

Se il centrocampista polacco Piotr Zielinski lasciasse la squadra partenopea, il Napoli potrebbe virare verso Samardzic, che si è distinto nel corso della stagione. Le sue qualità non sono in discussione e in un sistema di gioco 4-3-3 o 4-2-3-1, Lazar potrebbe avere gli spazi che ha sempre sognato e desiderato. È importante ricordare che Samardzic ha iniziato la sua carriera come trequartista, ma nelle ultime due stagioni si è adattato a giocare come mezz’ala, interpretando comunque il ruolo in maniera eccellente. Riguardo alle cifre dell’operazione di calciomercato e ad altre pretendenti che si sono rivolte all’Udinese, il nome di Samardzic è stato discusso anche nel vertice tra Allegri e Giuntoli alla Juventus. L’Udinese richiede una cifra di 25 milioni di euro per il trasferimento.

Diretta/ Udinese Juventus (risultato finale 0-1): decide Chiesa nel primo tempo! (4 giugno 2023)

CALCIOMERCATO UDINESE NEWS, DUELLO PER SAZONOV

Inoltre, secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.it, sia l’Udinese che il Sassuolo sarebbero interessate al difensore georgiano Saba Sazonov. Il giocatore classe 2002 attualmente milita nella Dinamo Mosca in Russia ed è stato convocato per la nazionale georgiana maggiore. Nella scorsa stagione, Sazonov ha disputato 24 partite nel massimo campionato russo segnando anche un gol, oltre a nove presenze in Coppa di Russia.

Le sue prestazioni di buon livello hanno attirato l’attenzione di diversi club anche in Italia, tra cui l’Udinese e il Sassuolo. Entrambi i club stanno valutando la possibilità di aggiudicarsi il talentuoso difensore georgiano, che sogna di poter raggiungere un campionato come la Serie A dove il connazionale Kvicha Kvaratskhelia è stato assolutamente decisivo nella conquista dell’ultimo Scudetto da parte del Napoli. L’Udinese prepara l’offerta anche se il Sassuolo si sta muovendo con decisione sul giocatore, forte dell’incasso ottenuto col passaggio di Frattesi all’Inter.

Probabili formazioni Udinese Juventus, 38^ giornata/ Quote: Milik e Bonucci scalpitano (4 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA