AVVERSARIE JUVENTUS SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: SI CAMBIA TUTTO!

Quali saranno le avversarie Juventus nel sorteggio di Champions League 2024-2025? La risposta arriverà tra poco, ma intanto bisogna dire che, per la prima volta da parecchi anni a questa parte (più di 30), non si può più parlare di avversarie all’interno di un girone perché la Uefa, con una sorta di colpo di spugna, ha rivoluzionato tutto aprendo a una nuova formula. Tra le variazioni più significative, l’aumento delle partecipanti da 32 a 36 e, appunto, la cancellazione dei gironi propriamente detti: la prima fase di Champions League sarà formata da un girone con classifica unica, ma le squadre non si affronteranno tutte (sarebbe logisticamente impossibile).

Ecco perché il sorteggio, ed ecco perché si parla di avversarie Juventus: i bianconeri, come tutte le altre partecipanti, dal sorteggio di Champions League 2024-2025 si troveranno “accoppiati” a otto squadre, due per ciascuna fascia. È rimasto il criterio per cui al primo turno non si potranno affrontare avversarie della stessa federazione (dunque escluse le sfide con Atalanta, Bologna, Inter e Milan almeno per il momento) ma fino a un massimo di due avversarie che provengano dallo stesso Paese sono consentite. Adesso però andiamo a vedere quali potrebbero essere le avversarie Juventus nel sorteggio di Champions League 2024-2025.

AVVERSARIE JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE: VERSO IL SORTEGGIO

Abbiamo parlato di avversarie Juventus per la Champions League 2024-2025: il sorteggio di giovedì 29 agosto definirà le otto squadre contro cui i bianconeri dovranno giocare nel primo turno, quello che potremmo chiamare ancora round robin ma che prevede una classifica unica. Da dove arriveranno queste avversarie per la Juventus? Ecco, qui la Uefa ha disposto che per ciascuna squadra ne siano sorteggiate due per fascia, ma attenzione: questo comprende anche la fascia di competenza della Juventus, in questo caso. È facile quindi intuire che la divisione in “power ranking”, che fino allo scorso anno era determinante nel sorteggio, stavolta sia solo relativa e conti il giusto, cioè nulla.

La Juventus, inserita in seconda fascia, non potrà avere come avversarie Atalanta e Milan ma potrà giocare assolutamente contro due tra Atletico Madrid, Arsenal, Bayer Leverkusen e Benfica, e ovviamente ancora contro le teste di serie (tra cui Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco) e ancora rappresentanti di terza e quarta fascia, che sono magari più abbordabili ma comunque insidiose. Insomma: meno paletti, molta più libertà e formula rivoluzionata: anche i bianconeri entrano nella nuova era del sorteggio Champions League, noi ora aspettiamo le avversarie della Juventus.