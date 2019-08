Calendario consultazioni Mattarella/ Governo domani dalle 16: Pd, Lega, M5s mercoledì

Sono uscite le tanto attese comunicazioni del Quirinale in merito al calendario delle consultazioni che Mattarella guiderà a partire da domani (alle ore 16, ndr) sulla crisi di Governo permanente, frutto dello strappo di Matteo Salvini annunciato lo scorso 8 agosto e poi sancito dalle dimissioni del Premier Giuseppe Conte ormai all’inizio della scorsa settimana. Dopo che mercoledì e giovedì scorso si è tenuto il primo giro di consultazioni, il Capo dello Stato ha deciso di estendere ancora qualche giorno per permettere ai gruppi che avevano evidenziato le intenzioni per un nuovo Governo (Pd e M5s, ndr) un lasso di tempo ragionevole per impostare la trattativa ed evitare così le Elezioni anticipate, snodo sempre vivo qualora dovessero mancare questi accordi in extremis. In molti al Quirinale aveva fatto sapere che proprio la “forma” di queste nuove consultazioni fissate per martedì 27 agosto avrebbe dato ben più di un “sintomo” dello stato di avanzamento delle trattative.: forma breve, niente accordi e urne sempre più vicine; forma “lunga”, lo spazio c’è e la possibilità di una maggioranza all’orizzonte è plausibile. Ebbene, Mattarella ha scelto il secondo criterio facendo così intuire che con ogni probabilità Movimento 5 Stelle e Partito Democratico potranno presentare una proposta concreta di nuovo “patto” nei rispettivi colloqui previsti per la giornata di mercoledì 28 agosto. Già, le consultazioni scelte dal Colle si “spalmano” su due giorni, con i big tutti presenti nella giornata di dopodomani con colloqui scaglionati molto vicini tra loro.

CALENDARIO CONSULTAZIONI QUIRINALE: MARTEDÌ DALLE ORE 16

Ecco dunque il calendario delle consultazioni per quanto comunicato dall’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica in merito ai colloqui sulla crisi di Governo che prenderanno il via domani alle 16 al Quirinale: si parte con il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati alle ore 16, seguita alle ore 17 dal Presidente della Camera Roberto Fico. Alle 18.20 presente il Gruppo Parlamentare Misto del Senato, con presenti Sen. Dott.ssa Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica), al Vice Presidente del Gruppo Misto Sen. Dott. Riccardo Nencini (rappresentante della componente “PSI”), al Sen. Dott. Pietro Grasso, rappresentante della componente “Liberi e Uguali”, alla Sen. Prof.ssa Emma Bonino (rappresentante della componente “Più Europa con Emma Bonino”) e al Sen. Dott. Ricardo Antonio Merlo (rappresentante della componente “MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero). Alle 18.40 invece è atteso per le consultazioni il Gruppo Parlamentare Misto della Camera: presenti On. Avv. Manfred Schullan (Presidente del Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei Deputati), assieme all’On. Dott. Alessandro Fusacchia (Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “+Europa-Centro Democratico”), all’On. Avv. Renate Gehbard (Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente Minoranze linguistiche), all’On. Dott. Maurizio Lupi (Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “Noi con l’Italia – USEI”), all’On. Beatrice Lorenzin (Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “CIVICA POPOLARE AP-PSI-Area Civica”), all’On. Avv. Catello Vitiello (Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente “Sogno Italia-10 volte meglio”) e all’On. Antonio Tasso (rappresentante della componente “MAIE Movimento Associativo Italiani all’Estero”).

MERCOLEDÌ 27 AGOSTO: LE CONSULTAZIONI CON TUTTI I BIG

Le consultazioni da Mattarella si concluderanno poi mercoledì 27 agosto con tutti i partiti “principali” che si alterneranno al Quirinale secondo il calendario prestabilito con scaglioni ravvicinati: si parte alle ore 10 con il Gruppo “Per le Autonomie” del Senato (Svp-Patt-Uv) con presenti Sen. Avv. Julia Unterberger (Presidente del Gruppo Parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT,UV)” del Senato della Repubblica, accompagnata dal Sen. Dott. Albert Laniece (Vice Presidente (UV)) e dal Sen. Gianclaudio Bressa (componente del Gruppo Parlamentare per le Autonomie). Alle ore 10.30 è invece il turno di Liberi e Uguali con il Dott. Federico Fornaro, Presidente del Gruppo Parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei Deputati, accompagnato dall’On. Rossella Muroni, Vice Presidente vicario del Gruppo; alle ore 11 è il turno invece di Fratelli d’Italia, con presenti Sen. Luca Ciriani e On. Tommaso Foti, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e Vice Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati, accompagnati dall’On. Giorgia Meloni, Capo del Movimento “Fratelli d’Italia”. Nel pomeriggio invece le ultime decisive consultazioni: alle 16 il gruppo del Partito Democratico con presenti Sen. Andrea Marcucci e On. Prof. Graziano Delrio, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Partito Democratico” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dal Signor Nicola Zingaretti, dall’On. Dott. Paolo Gentiloni, rispettivamente Segretario e Presidente del “Partito Democratico” e dalla Dott.ssa Paola De Micheli, Vice Segretario del “Partito Democratico. Alle ore 17 è il turno di Forza Italia, presenti Sen. Avv. Anna Maria Bernini e On. Avv. Mariastella Gelmini, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Forza Italia – Berlusconi Presidente” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall’On. Dott. Silvio Berlusconi e dal Dott. Antonio Tajani, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Partito “Forza Italia – Berlusconi Presidente. Alle ore 18 è il turno della Lega, con presenti Sen. Massimiliano Romeo e On. Dott. Riccardo Molinari, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dal Sen. Matteo Salvini, Segretario Federale del Partito “Lega – Salvini Premier”; da ultimo, alle ore 19 il Movimento 5 Stelle con presenti Sen. Ing. Stefano Patuanelli e On. Dott. Francesco D’Uva, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare “MoVimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall’On. Luigi Di Maio, Capo della forza politica “MoVimento 5 Stelle”.



