Governo trattativa M5s-Pd: ultimo giorno/ Nodo Conte premier e forno Lega: il Colle..

36 ore per un accordo: non è un titolo di un film d’azione con Liam Neeson, ma il tempo che Mattarella ha concesso a Pd e M5s (e forse anche Lega) per concludere le trattative sul nuovo Governo che possa evitare il ricorso alle Elezioni anticipate, “minaccia” che resta fissa come una pistola puntata alla tempia di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio (più sul secondo potremmo dire, ndr). Sono previsti per oggi gli ultimi incontri decisivi tra dem e grillini per provare a trovare un patto sui contenuti che “medino” tra i 5 punti (+ 3) di Zingaretti e i 10 elencati da Luigi Di Maio durante le consultazioni della scorsa settimana. Ecco, consultazioni: in giornata dovrebbe essere stilato il calendario del Colle e dalla tempistica offerta si potrà già intuire un anticipo della decisione. Se saranno trattative di una giornata sola potrebbe voler dire che il tempo per le elezioni sarà più vicino, con il Quirinale che potrebbe aver colto una difficoltà insormontabile per costruire una maggioranza stabile in Parlamento; se invece saranno due giorni allora i margini per trovare un Premier incaricato che verifichi poi la stessa maggioranza in Parlamento si farebbero più vicini. I nodi intanto sono sempre due: il Premier, con Giuseppe Conte ribadito ieri da Luigi Di Maio che resta «l’unico nome del M5s» (e sul quale Zingaretti ha già storto il naso, ndr) e il “forno della Lega” che resta aperto quantomeno per una parte dei parlamentari grillini che vedono di cattivo occhio l’accordo con il Partito Democratico.

TRATTATIVA GOVERNO PD-M5S: GLI ULTIMI SCENARI IN 36 ORE

«Noi siamo pronti a fare la nostra parte per un governo nuovo e di svolta, anzi la stiamo facendo mettendo a disposizione le nostre idee. Ma occorre un confronto, non siamo disponibili ad essere presi in giro o solo ad accettare diktat o niet via Twitter. Non è cosi che si governa un grande Paese», si apre così la giornata di trattative con Zingaretti che su Twitter ribadisce quanto detto ieri in conferenza stampa. La trattativa di Governo con il M5s deve partire dai contenuti e non dai veti: il messaggio è rivolto tanto a Di Maio quanto alla maggioranza del M5s che chiede garanzie ai piddini oltre che l’adesione ad un Conte “bis” (o “2” come vorrebbe si chiamasse il direttore del Fatto Marco Travaglio, ndr). Le premesse di queste ultime ore non rassicurano il Colle, specie dopo quanto detto poco fa dal senatore M5s Gianluigi Paragone «Nel caso di accordo con la Lega resto nel gruppo parlamentare M5s. Nel caso di un accordo con il Partito democratico vediamo. Lo voglio vedere questo governo». Secondo Repubblica, mentre i tavoli incrociati Pd-M5s arriveranno nel pomeriggio, sarebbe in agenda un incontro tra Di Maio e Salvini per capire se vi sia la possibilità di una alternativa come più volte tentato dal vicepremier leghista in questi giorni, nell’intento esplicito «farò di tutto per evitare il ritorno di Renzi e Boschi al Governo». Dopo il vertice con Salvini, il leader M5s incontrerà anche Zingaretti e in serata potrebbero comunicare il responso della giornata di trattative. Ore decisive, ore “fragili”, ore di scacchi e attese: domani pomeriggio è stata fissata la Direzione Nazionale del Pd chiamata o per ratificare l’intesa con i M5s o per prendere atto del fallimento e quindi, con ogni probabilità, delle Elezioni anticipate.

