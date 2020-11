Calendario Formula 1 2021/ Date e Gran Premi in programma: 12 settembre a Monza!

E’ stato svelato solo il questi minuti il Calendario 2021 della Formula 1 con tutte le date e il programma completo per quella che sarà la prossima stagione iridata. Ancora dunque non si è giunti a conclusione del campionato 2020 che già si guarda al futuro, pur con tanti punti di domanda e dubbi relativi agli sviluppi della pandemia e ai possibili stravolgimenti che una seconda ondata porterebbe nel mondo della F1. La Fia, tenendo bene a mente queste problematiche, è riuscita per il momento a prendere un calendario 2021 della Formula 1 abbastanza classico, nella speranza di riuscire a gestire anche i maxi spostamenti al di fuori dei confini europei, trasferte che nel 2020 non si è riusciti ad assicurare. Si partirà dunque ufficialmente già il prossimo 21 marzo con la classica tappa inaugurale a Melbourne, in Australia, per chiudere il campionato del mondo il prossimo 5 dicembre a Yas Marina per l’appuntamento ad Abu Dhabi: nel mezzo 23 tappe (nuovo record) e ovviamente anche la trasferta in Italia, prevista a Monza nel fine settimana del 10-12 settembre.

CALENDARIO FORMULA 1 2021: LE DATE DEI 23 GRAN PREMI

Andando a controllare da vicino che ci riserva il calendario della Formula 1 per la stagione 2021, ecco che notiamo subito il gran numero dei Gran premi previsti, ben 23: un nuovo record che la Fia come Liberty Media spera di poter onorare, se la pandemia ancora una volta non scombinerà i piani. Si partirà dunque a fine marzo con la prima tappa di Melbourne a cui farà subito seguito il Gp del Bahrain, sul tracciato del Sakhir. Ad aprile si scenderà in pista l’11 per il Gp di Shanghai, ma rispetto alle prime indicazioni, il 25 dello stesso mese non verrà disputato il Gp del Vietnam (che doveva fare il suo debutto nel 2020, ma che è stato poi annullato per i problemi legati al coronavirus): sarà dunque questa finestra utile in caso di eventuali i spostamenti nel calendario. Con la bella stagione si comincerà a fare sul serio: sul 9 maggio la Formula 1 sarà in pista a Barcellona, mentre il 23 dello stesso mese sarà la volta del Gran premio di Montecarlo. Per giugno tripletta di appuntamenti coi Gran premi di Azerbaigian, Canada e Francia, mentre a luglio si farà tappa a Spielberg e Silverstone, mentre a Budapest si correrà domenica 1 agosto. Qui saranno due settimane di vacanza: si ricomincerà il 29 agosto a Spa, mentre ai primi di settembre tornerà l’appuntamento di Zandvoort , in Olanda. Quindicesima tappa sarà il Gran premio d’Italia 2021, messo in calendario il 10-12 settembre a Monza: di fila ecco po Russia e Singapore, con di fila in pieno autunno Giappone, Stati Uniti e Messico. In calendario per il 12-14 novembre il Gp del Brasile ancora da confermare: a seguire sarà debutto per la Formula 1 in Arabia Saudita sul circuito cittadino di Jeddah, e poi gran finale ai primi di dicembre ad Abu Dhabi.

CALENDARIO FORMULA 1 2021: LE DATE

GP Australia, 21 marzo a Melbourne

GP Bahrain, 28 marzo a Sakhir

GP Cina, 11 aprile a Shanghai

25 aprile: slot libero, non verrà disputato il Gp del Vietnam

GP Spagna, 9 maggio a Barcellona

GP Monaco, 23 maggio a Monte-Carlo

GP Azerbaigian, 6 giugno a Baku

GP Canada, 13 giugno a Montreal

GP Francia, 27 giugno a Le Castellet

GP Austria, 4 luglio a Spielberg

GP Gran Bretagna, 18 luglio a Silverstone

GP Ungheria, 1° agosto a Budapest

GP Belgio, 29 agosto a Spa

GP Olanda, 5 settembre a Zandvoort

GP Italia, 12 settembre a Monza

GP Russia, 26 settembre a Sochi

GP Singapore, 3 ottobre a Marina Bay

GP Giappone, 10 ottobre a Suzuka

GP USA, 24 ottobre ad Austin

GP Messico, 31 ottobre a Città del Messico

GP Brasile, 14 novembre a San Paolo

GP Arabia Saudita, 28 novembre a Jeddah

GP Abu Dhabi, 5 dicembre a Yas Marina



