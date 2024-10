DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE E SPRINT LIVE STREAMING VIDEO GP USA 2024 AUSTIN (OGGI 19 OTTOBRE)

Finalmente si torna a fare sul serio con la diretta Formula 1: abbiamo messo alle spalle un anomalo mese di pausa autunnale nel quale è successo un po’ di tutto, i motori sono stati riaccesi già ieri naturalmente con le libere e anche la Sprint Shootout, ma oggi sabato 19 ottobre si entrerà definitivamente nel vivo del Gran Premio degli Usa 2024 sul circuito di Austin, in Texas, grazie alla Sprint e alle qualifiche per il Gran Premio di domani. Infatti questo è il quarto GP dell’anno ad avere in programma la gara breve, che prenderà il via alle ore 20.00 italiane sulla distanza di 19 giri e con Max Verstappen in pole position dopo il primo posto nella Sprint Shootout di ieri davanti a George Russell, con Lando Norris quarto in mezzo alle due Ferrari.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024/ Mondiale Piloti e Costruttori: Norris ci crede sempre di più! (Gp Singapore)

In un certo senso, la Sprint sarà la chiusura della prima metà del GP Usa 2024 per la diretta Formula 1, poi si aprirà la “missione Gran Premio” con le qualifiche per la corsa della domenica, la sessione di prove ufficiali che avrà luogo alle ore 24.00, per una mezzanotte quindi ad altissima velocità dal Circuit of the Americas. Nel mese che è trascorso dall’ultimo appuntamento a Singapore è successo praticamente di tutto: una certezza è che dal 2025 non sarà più assegnato il punto addizionale per l’autore del giro più veloce in gara, forse a causa di quanto successo proprio a Singapore, dove Daniel Ricciardo rientrò ai box per montare gomme fresche apposta per strappare il punto a Lando Norris all’ultimo giro, facendo così un “favore” a Max Verstappen – del quale si è discusso molto a causa naturalmente del rapporto tra RB e la “casa madre” Red Bull.

DIRETTA FORMULA 1/ Norris è il vincitore: podio e ordine d'arrivo finale (GP Singapore 2024, 22 Settembre)

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SPRINT E QUALIFICHE DEL GP USA 2024 AUSTIN

La diretta Formula 1 in tv offrirà un palinsesto particolare ad Austin: questo non tanto per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire la telecronaca di Carlo Vanzini come sempre sul canale Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma, quanto per tutti gli altri, che si devono affidare alla visione in chiaro su Tv8. Infatti la Sprint sarà visibile in tempo reale, ma non così le qualifiche, la cui differita sarà dalle ore 1.30 della notte fra sabato e domenica. Infine, la diretta Formula 1 in streaming video sarà offerta agli abbonati tramite Sky Go o Now TV e per tutti dai servizi di Tv8, in questo caso naturalmente solo per la Sprint.

DIRETTA FORMULA 1/ Lando Norris in pole position, disastro Ferrari nel Q3! GP Singapore 2024, 21 settembre

DIRETTA FORMULA 1: TUTTI I TEMI DEL MESE DI PAUSA

In assenza degli spunti in pista, la diretta Formula 1 si è nutrita un po’ di tutto nelle ultime settimane: ad esempio, ha fatto notizia l’ipotesi di un Gran Premio in Ruanda, che sarebbe il primo dopo oltre 30 anni di assenza in Africa e in assoluto il primo di sempre nel cuore del Continente Nero, considerando che gli unici precedenti sono in Sudafrica e una volta in Marocco. Inoltre, è stato deciso che ci sarà più spazio per i debuttanti nelle prove libere del venerdì, perché dal 2025 ogni monoposto dovrà essere guidata almeno due volte da rookie nella FP1, per un totale di almeno quattro sessioni per ogni scuderia.

Ci sono poi le questioni più roventi: ad esempio il presunto utilizzo di un sistema in grado di alzare ed abbassare l’altezza da terra della vettura in regime di parco chiuso. La Fia indaga, nel frattempo un membro del team Red Bull avrebbe ammesso alla Bbc l’utilizzo di un ammortizzatore proprio a questo scopo. Un portavoce delle ‘lattine’ ha quindi dovuto precisare che il dispositivo esiste “ma non è accessibile una volta che la vettura è completamente assemblata e pronta a scendere in pista”. Così fosse, sarebbe tutto in regola, ma è chiaro che i sospetti galoppano, specie quando l’attività è ferma e nel contesto di una stagione nella quale il titolo è molto più in bilico di quanto fosse lecito pensare fino almeno a maggio. Insomma, sotto ogni punto di vista è decisamente meglio adesso cedere il palcoscenico alla diretta Formula 1 per la sprint e le qualifiche del Gran Premio degli Usa 2024 ad Austin!