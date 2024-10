GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1, TORNA LA LOTTA PER LA POLE POSITION AL GP USA 2024 AD AUSTIN

Naturalmente per la griglia di partenza Formula 1 del Gran Premio degli Usa 2024 possiamo affidarci agli elementi che sono già emersi nella Sprint ShootOut di ieri sera presso il Circuit of the Americas di Austin. Come in tutti i Gran Premi che hanno in programma anche la gara breve, infatti, raddoppia anche la battaglia sul giro secco, che al venerdì ha fatto felice Max Verstappen davanti a George Russell. Per la Ferrari il bilancio è di un terzo posto con Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz, in mezzo a loro ecco Lando Norris in quarta posizione.

Oggi ci sarà di nuovo battaglia, per quella che andrà agli archivi come la “vera” griglia di partenza Formula 1, anche perché assegnerà la pole position per la corsa di domani, cioè quella che entrerà nelle statistiche ufficiali della storia della Formula 1. In vista di questo bis vogliamo parlare un po’ più diffusamente di George Russell, che nel 2025 dovrà affrontare un ulteriore salto di qualità nella propria carriera, cioè diventare il punto di riferimento della Mercedes dopo l’addio di Lewis Hamilton, che infatti nella prossima stagione affiancherà Charles Leclerc alla Ferrari.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: FOCUS SU GEORGE RUSSELL

Ecco allora che George Russell è uno dei piloti maggiormente al centro dell’attenzione, magari anche in ottica italiana pensando che l’anno prossimo il suo compagno di squadra dovrebbe essere il nostro giovane talento Andrea Kimi Antonelli. Se però ci limitiamo a prendere in considerazione i temi relativi alla griglia di partenza Formula 1, dobbiamo riconoscere che George Russell e più in generale la Mercedes sembrano essersi “fermati” all’estate, che aveva portato a Stoccarda diverse soddisfazioni, comprese le due pole position ottenute proprio da Russell prima in Canada e poi in Gran Bretagna.

Per il pilota britannico classe 1998 sono state le pole position numero 2 e 3 della carriera, dopo quella di Budapest nel 2022 e il digiuno invece nel 2023, però le fortune del team sembrano essersi fermate a Spa-Francorchamps, dove vinse proprio Russell davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, per una doppietta Mercedes che divenne poi una delusione atroce per il numero 63, squalificato a causa della sua vettura trovata alle verifiche “non conforme al peso minimo”. Dopo la sosta le soddisfazioni si sono praticamente azzerate, sia in qualifica sia in gara: adesso c’è stato un ulteriore mese di pausa, basterà per ritrovare la Mercedes in grande spolvero sulla griglia di partenza Formula 1?