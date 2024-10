DIRETTA FORMULA 1, GP USA 2024: AD AUSTIN PER LA GARA!

Tornano le grandi emozioni della diretta Formula 1: il Gp Usa 2024 ci fa compagnia dal circuito di Austin, sarà un appuntamento serale per quanto riguarda casa nostra perché, dovuto al fuso orario, la gara della domenica andrà in scena alle ore 21:00 di domenica 20 ottobre, dunque questo sarà il primo dato di cui tenere conto. Sappiamo anche che è tornata la Sprint, che non vedevamo dall’Austria: la gara breve del sabato è servita a Max Verstappen per confermare il suo grande ritorno, perché l’olandese dopo aver timbrato la pole position ha anche vinto la Sprint e, per quanto il suo guadagno sia stato minimo, è comunque riuscito a prendere un po’ di distanza rispetto a Lando Norris.

Dunque adesso si arriva alla diretta Formula 1 per il Gp Usa 2024 con un Verstappen che potrebbe aver ripreso fiato e si prepara a staccare ancor più il pilota britannico della McLaren, che dal canto suo sa di non poter sbagliare ma anche che la missione di vincere il Mondiale potrebbe essere fuori dalla sua portata. Certamente per Verstappen è stata una bella risposta, adesso in questa diretta Formula 1 sarà Norris a dover rimettersi davanti; in più avremo chiaramente tutti gli altri protagonisti a cominciare da Ferrari e Mercedes, dunque non ci resta che scoprire come andranno le cose nel Gp Usa 2024.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP USA 2024 AUSTIN

La diretta Formula 1 per il Gp Usa 2024 non godrà di una trasmissione in chiaro: su Tv8 infatti la gara della domenica verrà mandata in onda soltanto in differita, il che ci dice che l’unico appuntamento in tv in tempo reale sarà quello riservato agli abbonati, che potranno seguire le immagini di Austin sul canale Sky Sport F1 (numero 207 del decoder) con la consueta telecronaca di Carlo Vanzini, il commento tecnico di Marc Gené e i contributi che arriveranno da Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room e Mara Sangiorgio con interviste e opinioni da box e paddock.

Per quanto riguarda poi la Formula 1 in streaming video, come sempre per i clienti della televisione satellitare sarà attivo il servizio garantito da Sky Go, applicazione attivabile senza costi aggiuntivi; in alternativa, e sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento, anche la piattaforma Now Tv fornirà tutte le emozioni della diretta Formula 1 in mobilità, per non perdere nemmeno un minuto del Gp Usa 2024 ad Austin.

DIRETTA FORMULA 1: VERSTAPPEN È RINATO?

Con la diretta Formula 1 siamo davvero pronti a vivere insieme le grandi emozioni del Gp Usa 2024. La Sprint ci ha detto di un Verstappen tornato davanti a tutti; era solo la gara breve, ma intanto l’olandese non assaporava da tempo questa sensazione e intanto la Red Bull è stata nuovamente oggetto di contestazioni in merito al T-Tray. In attesa di sapere come finirà questa vicenda, Verstappen ha preso margine soprattutto psicologico rispetto a Norris, perché era importante dimostrare di poter mettersi ancora davanti a una McLaren che negli ultimi appuntamenti ha davvero volato, anche se forse ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto.

La diretta Formula 1 potrebbe poi consegnarci una Ferrari competitiva nel corso del Gp Usa 2024: ad Austin abbiamo visto Carlos Sainz e Charles Leclerc fare il loro nel corso della Sprint, lo spagnolo si è piazzato al secondo posto e la missione di salire sul podio anche questa sera potrebbe essere alla portata, ma ovviamente bisognerà stare attenti anche a una Mercedes che sia con Lewis Hamilton che George Russell ha dimostrato di avere buon passo. Tra poco vivremo dunque la diretta Formula 1 con il Gp Usa 2024: si tratta di aspettare che le monoposto sfilino sulla griglia di partenza ad Austin e poi sarà come sempre grande spettacolo.