Calendario MotoGp 2024/ Cancellato il GP India, spostato il GP Kazakistan: tutte le nuove date (30 maggio)

CALENDARIO MOTOGP 2024: IL KAZAKISTAN “RIPESCATO” SOSTITUISCE L’INDIA

Da domani a domenica lo spettacolo sarà garantito al Mugello, sede del Gran Premio d’Italia 2024 e tappa fra le più classiche del Motomondiale, ma in questi giorni il calendario MotoGp 2024 ha registrato cambiamenti significativi per quanto riguarda il prosieguo della stagione, con particolare riferimento a due eventi decisamente più esotici, cioè il GP India e il GP Kazakistan. Il Buddh International Circuit di Greater Noida era entrato nel calendario MotoGp per la prima volta l’anno scorso e nel 2024 avrebbe dovuto essere protagonista nel weekend dal 20 al 22 settembre, tuttavia FIM, IRTA e Dorna Sports, su consiglio del governo dell’Uttar Pradesh, hanno comunicato che il Gran Premio d’India 2024 non avrà luogo “per ragioni operative”.

Si lavora per riportare la MotoGp in India già nel 2025 e con un cambio di collocazione in calendario, cioè nel mese di marzo, “quando le condizioni meteorologiche dovrebbero essere ottimali sia per gli spettatori che per i piloti”, come si legge nel comunicato ufficiale. Proprio il weekend del 20-21-22 settembre ospiterà quindi una prima volta assoluta, cioè il Gran Premio del Kazakistan 2024 sul circuito di Sokol, che inizialmente era stato collocato a giugno – sarebbe stato domenica 16, l’appuntamento subito dopo il Mugello – ma successivamente rinviato dopo le inondazioni che hanno recentemente colpito la regione.

CALENDARIO MOTOGP 2024: SARANNO 20 I GRAN PREMI TOTALI

Si riesce così a trovare spazio nel calendario MotoGp 2024 per il Gran Premio del Kazakistan, che già era stato cancellato nel 2023 e che sarebbe stato seriamente a rischio anche nel 2024 dopo il rinvio. Per farla breve: considerando che la seconda parte della stagione sarà sovraffollata e come al solito ricca di spostamenti anche molto lunghi, difficilmente il Kazakistan avrebbe potuto essere “ripescato” senza la cancellazione del GP India. In questo modo invece, chiusa l’estate europea a Misano domenica 8 settembre, la lunga trasferta asiatica comincerà da Sokol invece che da Greater Noida, per poi passare da Indonesia, Giappone, Australia, Thailandia e Malesia prima del rientro in Europa per il gran finale a Valencia, domenica 17 novembre 2024.

A questo punto, salvo ulteriori problemi, dovrebbe essere finalmente definitivo il calendario MotoGp 2024: in origine i Gran Premi avrebbero dovuto essere ben 22, scesi poi a 21 a causa della cancellazione del GP Argentina a Termas de Rio Hondo nel mese di aprile e adesso a 20 per la cancellazione dell’India. Si salva invece il Kazakistan, così a settembre la MotoGp andrà alla scoperta del Sokol International Racetrack, nuova tappa dell’allargamento di un Motomondiale sempre più… Mondiale.











