Dopo essere entrati ormai nel pieno dell’anno nuovo con la consueta (e certamente detestata) ripresa delle normali lezioni scolastiche, saranno tantissimi gli studenti a chiedersi già quanto cadranno le prossime vacanze ed una risposta – che ovviamente vedremo a breve – arriva direttamente dal calendario scolastico 2025 che segna come prime festività dell’anno nuovo il Carnevale e la Pasqua che prevederanno alcuni giorni di stop dalle lezioni e – soprattutto – di meritato riposo: prima di entrare nel vivo dei dettagli del calendario scolastico 2025 è bene precisare che di fatto le regioni in linea di massima hanno quasi totale libertà sui giorni di pausa salvo alcune rare eccezioni legate ai consueti ponti che interessano anche i lavoratori.

Partendo dallo sciogliere l’importante nodo sul Carnevale e la Pasqua, il calendario scolastico 2025 fissa come data per lo vacanze precedenti alla Quaresima i soli giorni del 3 e 4 marzo: pur in assenza dei dettagli si tutte le regioni, ad oggi possiamo dirvi per certo che ad osservare quella finestra saranno Basilicata, Campania, Lombardia e Sardegna; mentre il Friuli ha esteso le vacanze anche al 5 marzo, unitamente al Veneto e alla Provincia di Trento, con il Piemonte che ha deliberato di far pausa tra l’1 e il 4 e la sola Provincia di Bolzano che si fermerà – addirittura – dall’1 al 9 marzo.

Più compatto – sempre nel calendario scolastico 2025 – il periodo delle vacanze pasquali che nella stragrande maggioranza delle regioni porterà ad un’interruzione delle lezioni tra il 17 e il 22 aprile: le uniche eccezioni sono – da un lato – Liguria, Valle d’Aosta e Veneto che riprenderanno un giorno prima (ovvero il 21 aprile) e la Provincia di Trento che ha deciso di estendere il periodo pasquale fino alla Liberazione con la ripresa delle lezioni prevista per sabato 26.

Calendario scolastico 2025: tutte le altre vacanze previste dopo Carnevale e Pasqua

Insomma, la durata della pausa di Carnevale e di Pasqua varierà da regione e regione, ma in linea di massima è certo che con la Resurrezione si chiuderà (più o meno) definitivamente il periodo delle festività annuali: altre date importanti da segnarsi nel calendario sono certamente la già citata Liberazione del 25 aprile che in alcuni casi permetterà di godersi un weekend lungo visto che cade di venerdì; ma anche il primo maggio – ovvero la festa dei lavoratori – che essendo un giovedì in Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia di Trento causerà anche uno stop il 2 e 3 (nel bolzanese solo il 2) estendendo anche in quel caso il fine settimana.

Tirando le somme, da calendario scolastico 2025 sono più poche le occasioni in cui gli studenti potranno godersi un po’ di pausa, aprendo – dopo il lunghissimo fermo di due settimane per il Natale, il Capodanno e l’Epifania – al periodo decisamente più lungo e faticoso dell’anno scolastico: complessivamente (e questa è certamente una buona notizia!) il 7 giugno inizieranno le vacanze estive, che vedono come uniche eccezioni l’Emilia che le ha anticipate al 6; Basilicata, Liguria, Toscana e Valle d’Aosta che le hanno posticipate al 10 e poi ancora Bolzano e Trento che chiuderanno le scuole il 13 e il 12 giugno.