Calendario scuola 2025, tutti i ponti e le date dei giorni festivi e delle vacanze per l’anno prossimo che sarà segnato da numerosi ponti e weekend lunghi che aumenteranno i periodi di sospensione delle lezioni. Iniziando proprio dal primo mese dell’anno con una settimana di festa a gennaio, visto che la maggior parte degli istituti riaprirà martedì 7. La vacanza più prolungata però sarà ad aprile, quando tra il superponte di pasqua ed il maxi weekend del 25, gli studenti potranno usufruire di ben 10 giorni liberi da sfruttare.

SCUOLA/ Se è “una fabbrica di ignoranti” (Censis), si cominci da governance e sindacati

Il 20 e 21 aprile 2025 infatti saranno rispettivamente Pasqua e Pasquetta, facilmente possono agganciarsi con qualche giorno di ferie al 25 che cadrà di venerdì, arrivando così al lunedì 28 per avere poi un’altra pausa lunga tra il 1 maggio 2025 che è un giovedì rientrando direttamente il lunedì successivo giorno 5. Altri lunghi fine settimana si avranno tra fine maggio e giugno e poi ad agosto soprattutto per i lavoratori, visto che d’estate le lezioni sono solitamente sospese per la fine dell’anno, con la festa della Repubblica il 2 che cade di venerdì così come il giorno di Ferragosto.

SCUOLA/ Sara, lezione di libertà a una prof che non accetta domande

Calendario scuola 2025: tutte le date di ponti e vacanze

I ponti del calendario scuola 2025 non si fermano con l’arrivo delle vacanze estive, ma proseguiranno anche dopo l’inizio del nuovo anno. Dopo la fine delle lezioni, che varia da regione a regione ma nella maggior parte dei casi è stata segnata per il 7 giugno, il nuovo anno riprenderà tra il 12 ed il 16 di settembre con l’unica eccezione per la provincia di Bolzano che ha deciso di anticipare il rientro per il 5, e ci saranno altre occasioni per prolungare le vacanze grazie alle date delle festività che cadono a ridosso del weekend o di lunedì.

SCUOLA/ Virgilio, Manzoni e il trucco delle "educazioni" che diseducano

Unica eccezione sarà in autunno quando a novembre l’unica festività da sfruttare viene persa con il fatto che il 1 il giorno di Ognissanti cade di sabato. Niente ponte quindi ma si riprenderà poi a dicembre con altri fine settimana e vacanze prolungate che partiranno proprio poco prima dell’8 dicembre perchè il giorno dell’Immacolata sarà un lunedì . Poi altri due giorni saranno il 27 e 28, subito dopo le feste di Natale che cadranno di sabato e domenica regalando alle famiglie la possibilità di concedersi una vacanza magari prolungando le ferie fino al successivo capodanno.