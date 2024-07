Calendario Serie A 2024-2025/ Giornate di campionato e derby: le previsioni a oggi 3 luglio

CALENDARIO SERIE A 2024-2025: COME SARÀ IL PERCORSO?

È difficile parlare dei pronostici del calendario Serie A 2024-2025: non ci sono particolari indicazioni che possano anche solo aprire a delle previsioni, i criteri della compilazione del calendario ci sono ma poi arrivare a definire delle ipotesi sulla prima giornata, o su quando saranno i big match, è un compito davvero complicato per non dire impossibile. Possiamo fare un discorso magari legato ai precedenti, o alla cabala o dati ricorrenti; allora, per esempio, guardando alla prima giornata del calendario Serie A dello scorso anno, vediamo per esempio quali sono le squadre che avevano affrontato le neopromosse. Il Napoli aveva aperto a Frosinone, il Torino aveva ospitato il Cagliari mentre la Fiorentina era andata a Marassi ospite del Genoa.

Oggi le tre neopromosse nel calendario Serie A 2024-2025 sono Parma, Como e Venezia: anche qui è complesso dire contro chi inizieranno, ma nei pronostici del calendario Serie A 2024-2025 possiamo per esempio dire che sarebbe suggestivo un derby veneto tra i lagunari e il Verona, o magari lo stesso Venezia se la potrebbe vedere con la Roma e dunque sarebbe subito una sfida da ex per Eusebio Di Francesco. Ecco, a tale proposito le suggestioni ci sono: quando capiteranno Juventus Bologna, Lazio Verona o anche Milan Roma, dove gli allenatori giocheranno contro le loro ex squadre? Lo scopriremo insieme…

CALENDARIO SERIE A 2024-2025: DERBY E BIG MATCH

Altro tema interessante con i pronostici del calendario Serie A 2024-2025 è quello legato a derby e big match: ricordiamo qui che il calendario sarà asimmetrico e dunque le giornate di andata non coincideranno con quelle di ritorno. Ora, il derby di Milano era andato in scena presto (quarta giornata) lo scorso anno, poi c’era stato quello di Torino all’ottavo turno mentre quello di Roma, sempre caldissimo, si era giocato alla dodicesima giornata, appena prima della sosta per le nazionali. Cosa accadrà invece nel calendario Serie A 2024-2025? Cambierà l’ordine di questi derby, e arriveranno magari più avanti nel corso dell’andata?

Ancora: il derby d’Italia Juventus Inter era stato disputato alla tredicesima giornata e prima i bianconeri (nono turno) avevano sfidato il Milan, ma attenzione perché va considerato anche il Napoli di Antonio Conte e un doppio incrocio molto sentito con la Juventus, soprattutto, e l’Inter che è l’ultima squadra allenata dal salentino in Italia. Questo, naturalmente, senza considerare che nel calendario Serie A 2024-2025 sarà intrigante anche scoprire quali saranno le sfide tra le neopromosse e gli eventuali duelli per la salvezza; scopriremo tutto a breve, intanto i pronostici del calendario Serie A 2024-2025 possono essere di varia natura anche perché, come già detto, i criteri a disposizione non sono così tanti da fornire un quadro ristretto di possibilità.











