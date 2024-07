Calendario Serie A 2024-2025/ Le novità della Lega su interviste e conferenze stampa (oggi 3 luglio)

CALENDARIO SERIE A 2024-2025: CAMBIANO LE INTERVISTE

Aspettiamo il sorteggio del calendario Serie A 2024-2025, che come sappiamo avverrà giovedì 4 luglio, ma nel frattempo la Lega A ha già fornito qualche criterio (come sempre) sulla formazione del prossimo campionato e, a margine, ha anche fornito qualche indicazione utile sulle novità che saranno parte integrante della stagione che scatterà ufficialmente nel weekend del 17 e 18 agosto, con la prima giornata. Una di queste novità riguarda le interviste: magari sarà minore, eppure ricorderete che qualche anno fa erano state introdotte brevi interviste all’intervallo, quest’anno invece in qualche modo si tornerà all’antico.

Infatti, soprattutto negli anni Ottanta non era inusuale che i calciatori fossero intervistati all’ingresso in campo; ecco, questa pratica sarà replicata ma accadrà all’inizio del secondo tempo, di fatto allora le interviste nel corso della partita raddoppieranno e ci sarà modo di sentire i calciatori selezionati anche una volta tornati in campo dagli spogliatoi, per avere magari qualche commento a caldo circa il briefing con gli allenatori nel corso dei quindici minuti di sosta. Sicuramente una bella novità, quantomeno possiamo dire che a margine del calendario di Serie A 2024-2025 sia una notizia interessante.

LE CONFERENZE STAMPA E IL MAN OF THE MATCH

Non solo: nel presentare i criteri per il calendario Serie A 2024-2025, la Lega ha fatto sapere che ci saranno due ulteriori introduzioni alle interviste. In questo caso si parla del post partita: solitamente al termine della gara veniva intervistato il Man of the Match che, a caldo, rilasciava le sue dichiarazioni sulla sfida. Ecco: adesso, a partire da agosto, si tratterà di un’intervista “rapida” a due calciatori, dunque resta confermato il momento dopo la partita che però raddoppierà. Va detto che in certi casi all’estero questa è una pratica che ha già trovato cittadinanza.

Così anche la conferenza stampa post partita, che fino a pochi mesi fa era prerogativa del solo allenatore o, eventualmente, di un dirigente qualora il tecnico venisse “informato” in tal senso dalla sua società. Da questa stagione di Serie A 2024-2025 invece alla conferenza stampa post partita parteciperà anche un calciatore, che andrà ad affiancare il suo allenatore. Anche in questo caso come detto non si tratta di una novità assoluta, ma allenatore e giocatore di solito erano insieme ai microfoni alla vigilia del match, dunque nella conferenza stampa di presentazione. Ora invece la Lega Serie A ha disposto che lo facciano anche dopo la partita.











