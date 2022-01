Calendario Serie A/ Orari 21^ giornata: Empoli Sassuolo spostata, Torino spera?

Il calendario della 21^ giornata di Serie A sarà fatalmente condizionato ancora una volta da alcuni rinvii causati dal Covid, come era già successo appena un paio di giorni fa, in occasione del turno di Serie A disputato nel girono dell’Epifania. Come al solito, formalmente non si parla di rinvii, che non vengono concessi della Lega Serie A – anche su questo aspetto c’è polemica, in particolare il Venezia non ha gradito per nulla di dover andare fino a Salerno per poi non giocare -, ma qualcosa si può dire. Ad esempio, è stato disposto ufficialmente lo spostamento di Empoli Sassuolo dalle ore 12.30 (sarebbe stata in contemporanea con Venezia Milan) alle ore 14.30, fascia nella quale erano in programma Cagliari Bologna e Torino Fiorentina, partita entrambe destinate ad essere rimandate, anche se per i granata tutto è ancora possibile.

La situazione in questo momento più critica sembra essere quella dell’Udinese che ha infatti comunicato cinque nuovi casi di positività (quattro giocatori e un altro membro del gruppo squadra) fino a raggiungere i 15 casi di contagio, di cui 12 fra i calciatori. La partita con l’Atalanta, in programma alle ore 16.30, è destinata dunque ad essere rinviata come quella che i friulani avrebbero dovuto giocare giovedì a Firenze. Senza dubbio sfortunata l’Atalanta, che giovedì avrebbe dovuto giocare contro il Torino e domani contro l’Udinese e si ritroverà a fare i conti con due rinvii, problema non da poco per chi è ancora in corsa sia in Coppa Italia sia in Europa League.

CALENDARIO SERIE A: IL TORINO SPERA DI GIOCARE, MA QUANDO?

Nessuna novità da Bologna, dove soltanto domani scadranno i giorni di isolamento ordinati dalla Asl dopo la positività di otto calciatori e si effettuerà un nuovo giro di tamponi: le possibilità di disputare la partita a Cagliari sono praticamente nulle. Attenzione invece a quello che potrebbe succedere in casa granata in vista di Torino Fiorentina: oggi è in programma un giro di tamponi che potrebbe essere decisivo per sbloccare la situazione. L’assenza di ulteriori positività porterebbe a ridurre la possibilità di un’espansione del focolaio e già oggi è stata sciolta la quarantena, perché il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso della Lega. La partita con la Fiorentina si potrebbe giocare alle ore 18.30 di lunedì, anche se questa modifica al calendario di Serie A richiederebbe anche di spostare da mercoledì a giovedì l’ottavo di finale della Coppa Italia dei viola con il Napoli – si farà un tentativo di giocare già domani?

Molto ottimismo c’è per il viaggio della Salernitana a Verona per la partita di domani sera, alle ore 20.45 al Bentegodi. I campani avevano già saltato la partita contro l’Udinese prima di Natale e poi giovedì non hanno giocato contro il Venezia: la squadra granata è stata la prima a essere pesantemente colpita dall’ultima ondata Covid, ma nella giornata di ieri sono arrivati i referti di tre negativizzazioni. La Salernitana dovrebbe dunque partire per il Veneto con un charter ritrovando il campionato dopo due partite saltate e il rischio di addio anche per le ben note vicende sanitarie. Come abbiamo accennato, proprio il viaggio inutile a Salerno ha scatenato la protesta del Venezia, con il presidente Duncan Niederauer che avrebbe voluto o il rinvio per evitare i costi della trasferta e i rischi di contagio, oppure se una partita viene confermata, si deve giocare o sanzionare il 3-0 a tavolino.

CALENDARIO SERIE A, 21^ GIORNATA

ore 12.30

Venezia Milan

ore 14.30

Cagliari Bologna (sarà rinviata)

Empoli Sassuolo

Torino Fiorentina (lunedì?)

ore 16.30

Napoli Sampdoria

Udinese Atalanta (sarà rinviata)

ore 18.30

Genoa Spezia

Roma Juventus

ore 20.45

Verona Salernitana (a rischio ma si dovrebbe giocare)

Inter Lazio



