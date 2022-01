Calendario Serie A/ Quando si recuperano partite rinviate? 21ma giornata a rischio…

Il calendario Serie A va incontro, ancora una volta, a stravolgimenti dell’ultimo minuto a causa della recrudescenza pandemica in Italia. Come si è già avuto modo di osservare in questa 20ma giornata, la prima del girone di ritorno, quello dei possibili rinvii non è un semplice spettro, bensì un dato di fatto: non si sono giocate o non si giocheranno, infatti, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Atalanta-Torino, a causa dei casi di Coronavirus rilevati all’interno dei vari gruppi squadra, bloccati dalle Asl locali. La Lega, invece, non ha avallato alcun rinvio, quindi, come sottolinea “La Gazzetta dello Sport, chi non si presenta allo stadio perde 3-0 a tavolino, poi scatteranno i ricorsi”.

Se il giudice sportivo stabilirà che le vittorie a tavolino non potranno essere validate, i match che non sono andati in scena dovranno essere recuperati, ma sarà un problema per le compagini coinvolte, in quanto il calendario Serie A è denso di impegni e trovare uno spazio libero risulta un’impresa decisamente ardua. Oltretutto, Udinese e Salernitana, due dei team interessati dai rinvii di questa giornata, dovranno anche recuperare il loro scontro diretto, che era in programma prima di Natale e che era stato procrastinato a data da destinarsi proprio per l’emergenza Covid nella società campana.

CALENDARIO SERIE A: DATE UTILI PER I RECUPERI E MATCH A RISCHIO DELLA 21MA GIORNATA

Dando uno sguardo ai vari match in programma e al calendario di Serie A, la prima data utile per recuperare una gara per l’Atalanta è, ad esempio, quella del 19 gennaio, a una settimana di distanza dal confronto di Coppa Italia contro il Venezia. Il discorso si complica ulteriormente per l’Inter, che mercoledì 12 gennaio 2022 ha la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus in quel di San Siro e sette giorni più tardi è attesa dalla sfida di Coppa Italia contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Per gli uomini di Simone Inzaghi, la prima data utile per il recupero della partita contro il Bologna è quella del 22-23 febbraio.

Il tutto mentre rimangono a rischio anche diversi incontri della 21ma giornata, che si disputerà domenica 9 gennaio: si tratta di Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina, Udinese-Atalanta, Napoli-Sampdoria, Roma-Juventus ed Hellas Verona-Salernitana. Un vero e proprio labirinto, la cui uscita si sta facendo via via sempre meno individuabile.



