Prima giornata calendario Serie A 2021-2022/ Abbinamenti, quando si gioca: le partite e le restrizioni

C’è grande curiosità per la prima giornata del calendario di Serie A 2021-2022: come inizierà il nostro nuovo campionato? Intanto si partirà ufficialmente domenica 22 agosto (verosimilmente il giorno prima con gli anticipi), e alcune regole e restrizioni imposte dalla Lega Calcio impediranno alcuni incroci: scopriamoli insieme. Intanto, sono vietati i derby alla prima giornata: significa che non potremo assistere a un calendario di Serie A la cui prima giornata preveda Lazio-Roma, Inter-Milan, Juventus-Torino o Genoa-Sampdoria. Ancora, le squadre non potranno incrociare quelle che sono state le avversarie alla prima giornata degli ultimi due campionati (per esempio la Juventus non può giocare contro la Sampdoria, la Roma non potrà farlo contro Genoa e Verona).

Per il resto è tutto consentito per la prima giornata calendario Serie A, fatta salva però l’alternanza casa-trasferta tra alcune società, criterio questo che è valido per tutte le giornate: oltre alle squadre della stessa città le altre sono Spezia e Fiorentina (i liguri almeno nelle primissime partite dovranno traslocare al Franchi, per la ristrutturazione del Picco), Spal e Venezia, Napoli e Salernitana. Dunque, se il Napoli sarà sorteggiato in casa la Salernitana giocherà in trasferta la sua prima giornata, e viceversa. Le regole sulla prima giornata del calendario di Serie A 2021-2022 non impediscono invece una Juventus-Inter o una Napoli-Roma, dunque staremo a vedere.

COME ERA ANDATA L’ANNO SCORSO IL SORTEGGIO DELLA PRIMA GIORNATA SERIE A?

Detto che grazie all’asimmetria il calendario di Serie A 2021-2022 presenterà una prima giornata calendario Serie A di andata diversa da quella di ritorno, possiamo ora brevemente ricordare cosa era successo l’anno scorso. Il campionato era iniziato in maniera ridotta: per motivi diversi Benevento-Inter (2-5), Udinese-Spezia (0-2) e Lazio-Atalanta (1-4) si erano giocate il 30 settembre, e dunque quando si era già disputata la seconda giornata. La Serie A era partita sabato 19 settembre: la Fiorentina aveva battuto il Torino 1-0, Verona e Roma avevano pareggiato 0-0 ma poi l’Hellas si era vista assegnare la vittoria a tavolino a causa del tesseramento irregolare di Amadou Diawara (decisione poi confermata anche dopo il ricorso giallorosso).

La domenica la Juventus di Andrea Pirlo aveva esordito molto bene con un 3-0 alla Sampdoria – ma le cose sarebbero rapidamente peggiorate – mentre il calendario aveva imposto al Napoli la trasferta di Parma, brillantemente superata con un 2-0. Il Genoa aveva rifilato un poker al neopromosso Crotone, Sassuolo e Cagliari si erano prese un punto a testa (1-1); a chiudere la prima giornata nel calendario di Serie A era stato il Monday Night Milan-Bologna, con vittoria rossonera per 2-0. Ora, manca sempre meno per scoprire quale sarà la prima giornata del calendario di Serie A 2021-2022…



