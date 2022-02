Calma vittima di bullismo, racconto struggente ad Amici/ “La musica mi ha salvato”

Calma è stato il protagonista del daytime di Amici 2021 di oggi, martedì 8 febbraio. Il cantante, dopo aver discusso con Alex, si è lasciato andare ad una confessione intima con Rudy Zerbi. Scosso per essere arrivato ultimo nella sfida che i cantanti hanno affrontato nel pomeridiano di domenica scorsa, è stato consolato dai compagni. Alex, però, non tollera tale atteggiamento e gli fa notare come nella scuola ci siano cantanti presenti dal primo giorno e che, comunque, sono arrivati ultimi in classifica. “Albe è arrivato ultimo in due classifiche ed è qua da cinque mesi…”, ha detto Alex.

AMICI 21/ Anticipazioni puntata 8 febbraio 2022: nuova lite tra Alex e Calma

Tra i due è scoppiata così una discussione. “Io gradirei da parte tua onestà intellettuale… Devi pensare a te stesso! Basta, pensa ai cazz* tuoi!”, è esploso Calma. Alex, però, è rimasto fermo sulla propria posizione e, in aula, Calma si è sfogato con Zerbi a cui ha raccontato gli episodi di bullismo subiti quando andava a scuola.

Michele Merlo "dimenticato" da Sanremo/ Papà "Neanche Amici lo ha fatto come doveva"

Calma vittima di bullismo ad Amici 2021: Rudy Zerbi si commuove

Calma, in un dialogo commovente con Rudy Zerbi, ha svelato di essere stato vittima di bullismo quando andava a scuola. “Mi sono sentito fuori luogo, come spesso mi è successo in passato… dove ho sofferto di bullismo. La musica è sempre stata la mia salvezza. Nel momento in cui ho la possibilità di essere in questa scuola, ho la gioia da un lato per essere qui, dall’altro nuovamente mi ritrovo in un gruppo dove mi sento inadeguato, dove devo farmi accettare. Questa cosa mi ha rievocato emozioni brutte, quando qualcuno non perde l’occasione di ricordarti quanto gli fai schifo””, ha raccontato il cantante.

Amici 21, chi verrà trasmesso su RTL 102.5/ Sfida tra Alex, LDA e Luigi su Radio Zeta

Le parole di Calma hanno commosso Zerbi che ha esortato il giovane allievo della scuola di Amici a non vergognarsi di ciò che le è accaduto condividendo il proprio dolore con gli altri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA