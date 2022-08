Cambiano s*sso insieme: lei diventa lui e viceversa/ Ora coppia trans si sposerà

Maura Nardi, 41 anni a novembre, ed Emanuele Loati, 25 anni, hanno cambiato s*sso insieme e presto questa coppia trans si sposerà. La loro storia giunge direttamente da Recanati, nelle Marche, dove ambedue vivono e lavorano e dove, nei giorni scorsi, il Comune ha consegnato loro le nuove carte d’identità dopo il processo di transizione completato. Ai microfoni di “QN”, Maura ha dichiarato: “Ci auguriamo di aver lanciato in tutti questi anni dei messaggi di positività attraverso la nostra quotidianità e di aver spazzato via un po’ di quei pregiudizi, etichette, luoghi comuni e stereotipi che spesso ruotano intorno al tema della transessualità”.

Tiziana Morandi, il fidanzato Luca: “La sposo in carcere”/ “E' molto cattolica”

Per lei il cammino è iniziato nel 2016 ed è stata la prima non vedente a completare il percorso di transizione in Italia: “Ho perso la vista a 19 anni per una rara malattia alla retina, ma devo dire che è stato molto più facile convivere con la cecità che con l’incongruenza di genere – ha sottolineato –. Se da un giorno all’altro non vedi più, in qualche modo puoi riorganizzare la tua vita ed è quello che ho fatto. Con l’identità di genere non puoi scendere a patti ed esiste un solo modo, che si chiama transizione. Ho avuto la fortuna di avere al mio fianco una grande famiglia: senza di loro non avrei fatto nulla”. Ora, invece, Maura ed Emanuele sono una coppia trans e sono pronti a giurarsi amore eterno.

Tavistock, mille famiglie fanno causa a clinica bambini trans?/ Dubbi su farmaci e…

MAURA ED EMANUELE: IL CAMBIO S*SSO INSIEME, POI LE NOZZE

Nel prosieguo del suo dialogo con “QN”, Maura ha riferito che il processo di transizione non è stato semplice ed è stato caratterizzato da alcuni momenti di sconforto e di paura, oltre che dal dolore per i trattamenti medici e chirurgici. Accanto a lei c’era la famiglia, ma anche qualche buon amico che “non mi ha lasciato neanche per un secondo, soprattutto quando intorno a me c’era soltanto buio. Qualcuno si è allontanato, questo è vero, qualcun altro mi ha tolto addirittura il saluto e ho dovuto lavorarci su per capire che non è un mio problema”.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 11 AGOSTO/ 130 morti, 28433 casi, -234 ricoveri

In conclusione, Maura, che sta per sposare Emanuele, suggellando così l’amore di questa coppia trans, ha rimarcato: “Rifarei tutto da cima a fondo, perché quello che ho perso è niente rispetto a quel che ho guadagnato, tra cui il mio equilibrio e il mio compagno, che ho conosciuto tre anni fa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA