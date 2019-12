Camila Cabello, Romance/ Esce oggi il secondo album in studio della 22enne cubana

Esce oggi “Romance”, il secondo album della cantante cubana, naturalizzata negli Stati Uniti, Camila Cabello. Pubblicato sulle etichette discografiche Epic Records e Syco Music, si tratta di un album molto atteso dai fan della 22enne di Cojimar, anche se alcune tracce dello stesso lavoro sono già state anticipate negli scorsi mesi. Già cinque sono infatti i singoli pubblicati, estratti dall’album, leggasi Liar, Cry for me, Shameless, Easy, con l’aggiunta di Living Proof, in radio in questi giorni, e ovviamente “Senorita”, uno dei grandi tormentoni estivi, brano inciso dalla stessa Cabello assieme al fidanzato Shawn Mendes. Camila è nata musicalmente nel 2012, quando partecipò all’edizione americana di X Factor assieme al gruppo Fifth Harmony. In seguito decise di intraprendere la carriera da solista, pubblicando quindi nel 2018 il suo primo album, dal titolo semplicemente di “Camila”.

CAMILA CABELLO – ROMANCE: TREDICI LE TRACCE TOTALI

In totale sono tredici le tracce contenute in “Romance”, con l’aggiunta della traccia bonus “My oh my”, contenuta nell’edizione digitale. Il primo settembre Camila aveva postato su Instagram un video attraverso cui rivelò il nome dell’album, poi completato definitivamente il 31 ottobre. Il 13 novembre, quindi, sono state confermate le copertine e la data di pubblicazione, e due giorni dopo sono partiti i pre-ordini. L’album è acquistabile in versione digitale sulle varie piattaforme, nonché in formato Cd. Presente anche un’edizione limitata in vinile, disponibile però solo dal giorno di San Valentino, il 14 febbraio del 2020. Come detto sopra, all’interno di “Romance” si potrà trovare anche “Senorita”, brano che è stato un successo a livello planetario, raggiungendo la vetta delle classifiche in 37 diversi paesi. E dopo l’album, per Camila Cabello partirà la tournée: inizierà i 26 maggio 2020 a Oslo e si chiuderà il 26 settembre a Miami.

