Campionato Endurance FIA WEC Sebring, 3° posto Ferrari/ Video, vittoria alla Toyota

Si è corsa nella notte la 1.000 miglia di Sebring, in Florida, prima gara del campionato endurance FIA WEC 2023. Tutti i riflettori erano puntati sulla nuova Ferrari 499P, al ritorno nell’endurance dopo anni di latitanza, e partita dalla pole position grazie al miglior tempo strappato da Fuoco nelle prove. Alla fine la Rossa di Maranello si è dovuta accontentare del terzo posto mentre la vittoria è andata a Toyota, la vettura che aveva già dominato la stagione 2022, confermandosi quindi il team da battere.

Terremoto oggi Avellino M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Macerata

Come sottolineato dai colleghi di Motorsport, le monoposto Ferrari hanno provato una strategia un po’ differente, rientrando ai box a pochi minuti dal via a seguito di una safety car entrata in pista dopo il cappottamento della 488 di Companc. Così facendo le Toyota GR010 Hybrid si sono ritrovate subito in prima e seconda posizione, classifica che di fatto è rimasta invariata fino alla bandiera a scacchi. Le supercar nipponiche hanno infatti tenuto un ritmo insostenibile per tutte le altre sfidanti, con la numero 7 e la numero 8 che si sono alternate in vetta, fino alla vittoria del terzetto composto da Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPÀ/ Le frasi più belle: “Mi hai insegnato a camminare”

CAMPIONATO ENDURANCE FIA WEC SEBRING, BENE LA FERRARI ALL’ESORDIO

Per la Ferrari 499P si tratta comunque di un ottimo esordio, sia tenendo conto della pole position strappata nella giornata di ieri, sia per via del terzo posto finale, prima vettura dopo le Toyota, da parte della monoposto numero 50 guidata dal calabrese Antonio Fuoco quindi Miguel Molina e Niklas Nielsen.

Non sono mancati i momenti un po’ concitati, come quando la Rossa è stata costretta ad un drive through per un sorpasso avvenuto durante la presenza della safety car, ma anche una penalità di 5 secondi per un’infrazione al pit stop, oltre ad un calo delle gomme, ma alla fine la Ferrari si è dimostrata un’ottima vettura, in grado di dire la sua nel prosieguo della stagione. Prossimo appuntamento il 6 maggio in Belgio per la 6 ore di Spa Francorchamps.

Lance Reddick, morto l'attore di John Wick/ Aveva 60 anni: “Scomparso all'improvviso”













© RIPRODUZIONE RISERVATA