CAN YAMAN, CHI È LA FIDANZATA?/ Dopo Demet Ozdemir, una modella italiana

Can Yaman ha una fidanzata? E – se sì – chi è? Ebbene, stando alle speculazioni presenti su diversi tabloid, l’attore turco di Bitter Sweet è attualmente single. Della sua vita privata non si hanno notizie dettagliate da alcuni mesi, da quando cioè si è iniziato a parlare di una presunta liaison di Cam con una modella italiana. Non c’è mai stata alcuna conferma al riguardo, dal momento che l’attore è sempre stato piuttosto riservato. In passato, pare che Yaman sia stato fidanzato con la collega Demet Ozdemir, che ha recitato con lui nella serie televisiva Erkenci Kus, registrata subito dopo il successo di Dolunay (andata in onda in Italia con il titolo di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore). La storia con Demet è finita spezzando il cuore di molti fan, almeno in Turchia. In Italia, invece, alcuni avevano sperato che tra lei e la ragazza con cui era stato avvistato fosse vero amore, ma la verità è che non si è mai avuta conferma circa l’autenticità di questo rumor. Al momento, pare che Cam sia single e concentrato unicamente sul lavoro. Il suo sogno è di sfondare nel mondo del cinema: non gli basta il successo ottenuto in patria e nel nostro Paese; adesso, infatti, aspira a diventare famoso in tutto il mondo.

La carriera di Cam Yaman

Cam Yaman è nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, Turchia. Prima di lanciarsi nel mondo della recitazione, si è laureato in Giurisprudenza e ha intrapreso la carriera di avvocato. In seguito, però, la vena artistica ha preso il sopravvento e Yaman ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo del cinema e della televisione. La sua carriera è iniziata nel 2014, e fino al 2017 ha ottenuto piccole parti in diverse serie Tv turche. Il successo è arrivato nel 2017 con Dolunay, in cui interpreta il ruolo del ricco uomo d’affari Ferit Arslan. La serie è stata molto gradita anche in Italia, anche perché al fianco di Arslan c’è Ozge Gurel, che si è fatta conoscere in Cherry Season – La stagione del cuore. Ferit e il suo interprete hanno fatto breccia nel cuore del pubblico nostrano, il che gli ha permesso di partecipare in qualità di ospite a C’è posta per te.

