C’è posta per te/ Anticipazioni e ospiti 25 gennaio: Banderas e Giulia Michelini

Sabato 25 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con C’è posta per te, lo show di Maria De Filippi che anche la settimana scorsa ha vinto la sfida degli ascolti incollando davanti ai teleschermi 5.914.000 spettatori con uno share del 30.9%. La trasmissione che ha debuttato ben vent’anni fa continua a macinare successo grazie non solo alle storie che vengono raccontate, ma anche alla presenza di ospiti famosi che, ogni settimana, accettano di regalare un momento speciale ai protagonisti di storie commoventi, ma anche molto dolorose. La settimana scorsa, a scatenare l’entusiasmo dei fans sono stati l’attore turco Can Yaman che ha incantato tutti non solo con la sua bellezza, ma anche con la sua semplicità e Mara Venier che, con la sua simpatia e schiettezza ha strappato un sorriso ai suoi fans che, grazie a lei, hanno vissuto un momento indimenticabile.

Gli ospiti di C’è posta per te del 25 gennaio

Dopo Johnny Depp e Can Yaman, anche questa sera, ci sarà un grande attore nello studio di C’è posta per te. Con il suo fascino spagnolo, Antonio Banderas sarà pronto ad emozionarsi con il pubblico di canale 5 ascoltando la storia di chi ha richiesto la sua presenza di cui diventerà un regalo davvero speciale. Tornerà nello studio dello show del sabato sera di canale 5, poi, Giulia Michelini, ormai abituata alle emozioni che la trasmissione di Maria De Filippi regala con tutte le sue storie. L’attrice, amatissima dal pubblico italiano, arriverà sorridente e felice accolta da uno studio entusiasta. Il sorriso lascerà presto alle lacrime di emozione che la storia di cui sarà indirettamente protagonista regalerà a tutti. Le due srorprese faranno da cornice ad altre storie che Maria De Filippi racconterà con il suo solito tatto.

Le storie di C’è posta per te

Quali storie renderanno emozionante la terza puntata di C’è posta per te? Come sempre ci saranno amori tormentati e in crisi, ma anche le storie di famiglie che cercano di ricucire un rapporto. In attesa di scoprire tutti i protagonisti di questa sera, tra le storie della settimana scorsa che hanno maggiormente colpito il pubblico c’è quella di Giuseppe e Valeria. A scrivere alla redazione di C’è posta per te era stata lei, ancora innamorata dell’ex compagno e padre delle sue bambine. Dopo aver discusso in modo dolce e sereno, Giuseppe aveva deciso di concedere una seconda possibilità a Valeria. Una decisione ponderata, ma che si è rivelata quella giusta visto che i due stanno ancora insieme come testimonia una foto pubblicata su Instagram dallo stesso Giuseppe. Cliccate qui per vederla.



