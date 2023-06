Can Yaman, chi è la presunta nuova fidanzata/ “Non fa parte del mondo dello spettacolo, ma…”

Can Yaman è fidanzato? Chi è la presunta nuova fiamma

Can Yaman è sempre al centro del gossip. La vita sentimentale del popolare attore turco, amatissimo in Italia per le sue fiction solitamente in onda su Canale5 e che hanno appassionato il pubblico, desta sempre grande curiosità ed è spesso al centro delle attenzioni mediatiche. Come la sua presunta nuova fidanzata, colei che avrebbe rapito il suo cuore e con la quale farebbe coppia fissa (da tempo indefinito). A rilanciare l’indiscrezione è infatti Dagospia, che ha anche pubblicato qualche breve informazione sulla misteriosa ragazza.

Come si legge sul sito, infatti, “Can Yaman avrebbe trovato il nuovo amore in Giorgia Colombo che non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è molto seguita sui social“. Poche informazioni, ma che tratteggiano già un primo ritratto della presunta nuova fidanzata del sex symbol. Oltre al nome e al cognome, sappiamo infatti che è lontana dai riflettori dello spettacolo e della televisione ma che vanta comunque un ottimo seguito social.

Can Yaman, le voci di flirt e una vita sentimentale sempre chiacchierata

Can Yaman ha così ritrovato l’amore? All’attore turco, negli ultimi mesi, sono stati spesso accostati numerosi presunti flirt, mai confermati. Dopo la storica relazione con la giornalista e conduttrice sportiva Diletta Leotta, ora felicemente fidanzata con il calciatore Loris Karius e dal quale aspetta un bambino, all’amato volto delle fiction era stato accostato il nome di Francesca Chillemi. I due hanno lavorato insieme sul set della serie tv di Canale5 Viola come il mare: tuttavia, oltre alla semplice collaborazione professionale, non ci sarebbe stato altro.

A seguire, si sono intensificate le voci su un presunto flirt con Francesca Del Fa. L’attrice ha però prontamente smentito in un’intervista a DiPiùTv: “Una semplice foto scattata durante una cena in cui eravamo vicini, ha fatto scoppiare un putiferio, ma tra me e Can non c’è mai stato nulla di romantico. Si è trattato solo di una simpatia, un’amicizia. Ci siamo sentiti solamente brevemente, per un saluto, come accade tra amici. In realtà sono felicemente single“. Tra indiscrezioni, smentite e continue voci di corridoio, è arrivato nuovamente l’amore nella vita di Can Yaman?











