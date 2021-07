Can Yaman e Diletta Leotta/ Baci e coccole in studio, poi spunta il retroscena

Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere la coppia del momento. Da quando hanno cominciato a frequentarsi, l’attore turco e la conduttrice sono i protagonisti indiscussi del gossip. Belli, giovani, famosi e innamorati, Can Yaman e Diletta Leotta continuano a dividere il popolo del web e gli addetti ai lavori. C’è chi crede fortemente nell’amore della coppia e chi non crede affatto al sentimento nato alcuni mesi fa. L’attore e la conduttrice stanno trascorrendo insieme l’estate insieme. La coppia sarebbe stata beccata qualche sera fa in un locale di Milano dove si sarebbero mostrati molto affiatati. A riportare tutto è stata Deianira Marzano che avrebbe ricevuto la seguente segnalazione. “Chi era lì ha affermato di aver visto una coppia affiatata e continuavano a scambiarsi baci e coccole”, sono le parole scritte da un utente e ricevute da Deianira.

Sui social, Can Yaman e Diletta Leotta continuano a mostrarsi sereni, felici e innamorati. Sulla coppia e sulla serata che ha trascorso a Milano, però, spunta un retroscena riportato dal fotografo Paolone come scrive il portale Gossip e Tv. Il fotografo, dopo aver riportato l’indiscrezione di Deianira, aggiunge un altro particolare. Secondo Paolone, tra Can Yaman e la Leotta, il sentimento non sarebbe vero. Il fotografo, infatti, si dice convinto che i due stiano recitando. La coppia, tuttavia, non risponde ai rumors sulla loro storia e continua a godersi l’estate insieme come testimonia la foto che potete vedere qui in basso.

