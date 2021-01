DILETTA LEOTTA E IL FLIRT CON CAN YAMAN/ L’amico turco conferma: “È nato sui social”

Diletta Leotta è la presunta fidanzata di Can Yaman. Ormai da qualche giorno, infatti, si vocifera che i due abbiano (o abbiano avuto) un flirt a partire proprio da alcuni contatti intercorsi pubblicamente tra l’attore e la bella conduttrice di Dazn sui social network. “Il loro flirt è nato sui social e ora i due sono molto coinvolti”, ha confermato a Nuovo una fonte turca, vale a dire un presunto amico di lui che però preferisce rimanere nell’anonimato. In breve tempo, i due si sarebbero ritrovati a scambiarsi dei messaggi e poi finalmente a uscire insieme, questo con la complicità di alcuni amici in comune che in qualche modo si sono occupati di ‘combinare’ l’incontro. La notizia della loro love story è stata accolta con non troppo favore dallo stesso pubblico web, in particolare dall’universo femminile che gravita intorno all’attore, e che di fatto – al trapelare del gossip – si è sentito un po’ tradito. D’altra parte, Can aveva dichiarato di recente di essere single, ma l’annuncio del flirt con la Leotta è arrivato comunque come un fulmine a ciel sereno.

Diletta Leotta e Can Yaman, una storia d’amore a distanza

Esattamente al pari di un fulmine, lo scoop ha prodotto un grande fragore non solo tra le fan ‘comuni’, ma anche tra gli amici e i colleghi vip di Can e Diletta Leotta. Attualmente, sembra che la loro frequentazione stia procedendo a distanza, visto che entrambi sono parecchio impegnati nei rispettivi ruoli (lei in quello di presentatrice, lui nei suoi molteplici che lo vedono fare la spola tra Turchia e Italia). Più nello specifico, Can Yaman sarà ospite questa sera della terza puntata di C’è posta per te, dal momento che attualmente si trova in Italia per le riprese di uno spot con Claudia Gerini e – soprattutto – del remake di Sandokan con Alessandro Preziosi e Alessandra Mastronardi. Quest’ultima sarebbe stata scelta per interpretare Marianna, perla di Labuan nonché grande amore del nostro protagonista.

Diletta Leotta: “Amo prendermi dei rischi”

Tuttora, dunque, Diletta Leotta e Can Yaman possono solo inviarsi messaggi in codice tramite le piattaforme che ben conosciamo. Nel frattempo, anche lei continua a impegnarsi sul lavoro, lavoro che spesso s’intreccia con le sue questioni personali. Lo ha dichiarato lei stessa in un’intervista di un anno fa a Chi: “Amo prendermi rischi, nel lavoro e nella vita sentimentale. Da piccola ero razionale e inquadrata, adesso sono più spericolata”. Le sue fonti d’ispirazione? “Mi piacciono il modo empatico in cui Antonella Clerici arriva al pubblico, la grinta di Simona Ventura, la serietà di Ilaria D’Amico, l’ironia di Belen e poi Alessia Marcuzzi: quando conduceva Colpo di fulmine mi faceva impazzire, speriamo che rifacciano quel programma”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA