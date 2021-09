Can Yaman e Diletta Leotta stanno ancora insieme?/ Al suo fianco un’altra donna…

Can Yaman e Diletta Leotta stanno ancora insieme? È questa la domanda che molti fan si pongono ormai da diverso tempo, vale a dire da quando Can e Diletta non compaiono più insieme né in occasioni pubbliche né sui social. Tra i due, insomma, c’è aria di crisi. O meglio: sembrerebbe proprio che l’attore e il famoso volto di Dazn si siano lasciati. Gli indizi? Be’, prima di tutto, Can Yaman risultava assente al compleanno di Diletta, il 16 agosto scorso, e inoltre il divo turco ha fatto la sua passerella al Festival di Venezia in compagnia di un’altra donna, l’attrice e modella israeliana Moran Atias.

Tra lui e Moran sembra esserci grande complicità: che sia proprio lei la nuova fiamma di Can? Per ora, comunque, si tratta soltanto di illazioni, visto che nessuno dei due conferma (o smentisce).

A Venezia, Can Yaman ha ricevuto il premio Filming Italy come personaggio televisivo dell’anno per “aver rivoluzionato il concetto di divismo contemporaneo, con un’immagine seducente ma sofisticata, che gli ha permesso in pochissimi anni di scalare le graduatorie dello star system europeo e mondiale, affermandosi in tutti i comparti del nostro immaginario, dalla moda al cinema”. Al suo fianco, come abbiamo detto, c’era Moran Atias (e non Diletta Leotta), di 9 anni più grande di lui. Che ci sia del vero dietro alle voci che li vorrebbero insieme? Staremo a vedere.

Intanto, sempre in Italia, Can Yaman comincia ad abituarsi alle scene delle ammiratrici che gli danno la caccia per un selfie. “Mi inseguono dappertutto, non immaginavo fino a pochi mesi fa una cosa del genere”, ha dichiarato l’attore durante la conferenza stampa del Filming Italy Best Movie Award. Can vive a Roma ormai da otto mesi e risulta impegnato in numerosi progetti (su tutti, quello della nuova serie ispirata al personaggio di Sandokan nato dalla penna dello scrittore veneto Emilio Salgari).

