Can Yaman a Verissmo/ I rumors su Francesca Chillemi e le scene “hot” della serie tv

Can Yaman a Verissimo per parlare della nuova serie tv: “Viola come il mare”

Can Yaman, uno dei volti maschili del grande schermo più amati dalle donne, sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Trentaduenne e di origini turche, il giovane Can si è fatto strada in Italia e nel cuore delle donne italiane proprio grazie al suo ruolo da protagonista in molte serie tv. Lo abbiamo conosciuto grazie ad un approccio iniziale nei confronti delle serie televisive turche, di cui ha spesso parlato con amore e soddisfazione all’interno di vari salotti televisivi e anche all’interno dello studio di Verissimo.

Adesso Can avrà nuovamente modo di parlare del suo lavoro insieme a Silvia Toffanin, ma questa volta si tratta di una serie made in Italy. La novità in questione di chiama “Viola come il mare” e la seconda protagonista sarà l’attrice italiana Francesca Chillemi. L’attrice interpreterà “Viola Vitale”, una giornalista di cronaca nera che si trova a Palermo, in Sicilia, per trovare il padre mai conosciuto. La particolarità del suo personaggio è il fatto di poter vedere “il colore delle persone”. Can Yaman invece, veste i panni di “Francesco Demir”, l’ispettore capo. All’interno della serie, i due iniziano a collaborare fin quando la loro relazione prende una piega diversa da quella professionale.

State pur certi che durante l’intervista di Can Yaman a Verissimo, la conduttrice, Silvia Toffanin non potrà sicuramente limitarsi a porre domande sulla serie tv. Per inciso, è quasi certo che la conduttrice chiederà ai due attori che tipo di rapporto abbiano e come si sono trovati insieme sul set; questa domanda sorge spontanea soprattutto per i numerosi gossip sbucati fuori negli ultimi giorni, precisamente dopo il Festival di Venezia. I due attori, mentre partecipavano gioiosamente al Festival, sono stati intervistati e fotografati insieme da molti giornalisti, durante quei momenti, la loro complicità è risultata ben visibile agli occhi di tutti.

Tra sguardi, risate e punzecchiamenti vari, i due attori hanno mostrato grande chimica e affiatamento, particolari che i fan dei due hanno apprezzato molto, al contrario dell’attrice che invece è sposata da anni. Se per ora i fan possono solo fantasticare sulla “coppa”, all’interno della serie tv questi sogni potranno diventare realtà. Nato come un rapporto lavorativo, all’interno della pellicola, quello tra Can Yaman e Francesca si trasformerà in una rapporto sentimentale e da alcune scene presenti nel trailer, possiamo intuire che sarà un amore travolgente e molto passionale.











