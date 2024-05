Can Yaman, l’attore di ‘Viola come il mare’ è fidanzato?/ Gli ultimi rumor e la foto che ‘spaventa’ i fan

Can Yaman continua ad ottenere consensi da parte del pubblico italiano, e non semplicemente per gli apprezzamenti dal punto di vista estetico. Il suo talento nel mondo della recitazione è stato confermato dalla performance in Viola come il mare, fiction di successo in onda su Canale 5 e dove vive il ruolo di protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

Can Yaman è fidanzato? Questa una delle domande frequenti che forse unisce buona parte dei fan dell’attore, ma attualmente la risposta sembra essere negativa. Nulla da fare per chi sperava in una liaison con Francesca Chillemi; la collega è felicemente impegnata e pare che tra i due – stando ad alcune indiscrezioni recenti – non sembra esserci un rapporto particolarmente idilliaco. Can Yaman, dunque, non è fidanzato ma single da tempo dopo i rumor del 2023 – come riporta DiLei – a proposito di una liaison con Giorgia Colombo.

Can Yaman, dai rumor di gossip al nuovo impegno sul set del film Sandokan

Una delle storie più note di Can Yaman è sicuramente quella con Diletta Leotta; ai tempi la liaison riscosse parecchio interesse da parte degli appassionati di gossip nonostante la storia d’amore sia durata poco meno di metà anno. Da allora l’attore pare non essersi più fidanzato e le priorità della sua vita sarebbe dunque ben concentrate sugli aspetti professionali come dimostrato dal recente impegno sul set di Sandokan.

Proprio un aneddoto legato al nuovo impegno cinematografico di Can Yaman avrebbe destato la preoccupazione dei fan. L’attore ha pubblicato sui social una foto dal set, mostrandosi con la schiena lacerata ed evidentemente ferita. Ma cosa è successo all’attore? Fortunatamente nulla di preoccupante, semplicemente un’opera di trucco fatta proprio per le riprese del film Sandokan.

