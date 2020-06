Can Yaman/ “Non mi piace definirmi bello” (Daydreamer – Le ali del sogno)

Pubblicità

Can Yaman pronto a tornare su Canale 5 con la nuova soap turca dal titolo “Daydreamer – Le ali del sogno“. Dopo il grandissimo successo di “Bitter Sweet Ingredienti d’amore”, la Turchia è pronta a bissare il successo con una serie televisiva affidata ancora una volta all’attore diventato oramai una vera e propria star nostrana. Anche questa volta la serie è ambientata in una Istanbul moderna e super glamour con protagonisti Can Yaman nel ruolo di Can Divit, un fotografo di grande talento che, dopo aver viaggiato per il mondo, fa ritorno a casa per occuparsi della direzione dell’agenzia pubblicitaria di famiglia. Una volta tornato a casa, Can incontra Sanem, interpreta da Demet Özdemir, una giovane ragazza che sogna di diventare una scrittrice. Cosa succederà tra i due? Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha rivelato: “Can Divit è il mio personaggio preferito fra tutti quelli che ho interpretato. Io e lui siamo simili. È un ribelle, un avventuriero e un appassionato di sport estremi”. Un ruolo che calza a pennello quindi per l’attore che ha rivelato di essere contento anche della scelta della partner Demet Özdemir: “non ci eravamo mai incontrati, ma è stato come se ci conoscessimo da sempre”.

Can Yaman su Canale 5 con “Daydreamer – Le ali del sogno”

Un successo travolgente per Can Yaman diventato un attore sex symbol non solo in Turchia, ma anche in Europa. L’attore però non nasconde che non si aspettava minimamente un tale successo: “noi facevamo le nostre serie per la Turchia, non ci aspettavamo tanto successo!”. Un vero e proprio trionfo che l’ha portato a girare in lungo e in largo per l’Europa al punto di bloccare l’aeroporto di Roma di Fiumicino, ma anche di Madrid. In realtà in pochi sanno che prima di dedicarsi alla recitazione, Can ha studiato legge all’università, ma dopo un veloce praticantato presso la Pricewaterhouse Coopers decide di stravolgere la sua vita. “Ero pieno di energia e ho cominciato ad annoiarmi davanti al computer dieci ore al giorno” ha raccontato l’attore che viene notato durante una vacanza da alcuni talent scout che lo scelgono per fare il modello. Poco dopo debutta come attore e dal 2014 ha cominciato a recitare nelle serie tv. Attenzione però a definirlo bello, visto che Can a Tv Sorrisi e Canzoni ha precisato: “non mi piace definirmi bello perché sembrerebbe arrogante. Sono Una brava persona”. Tra i progetti futuri dell’attore? Beh non gli dispiacerebbe trasferirsi in Italia dove è amato tantissimo.



