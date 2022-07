Can Yaman pazzo di Francesca Del Fa?/ Ecco le foto che lo inchiodano…

Can Yaman ha un nuovo amore? L’attore pizzicato con un’attrice del Paradiso delle Signore

Can Yaman farebbe coppia fissa con un’attrice del Paradiso delle Signore. Il bell’attore turco è stato paparazzato in compagnia di Francesca Del Fa la Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore. I due si sono conosciuti in occasione del Filming Italy Sardegna in cui Can era stato ospite d’onore. Francesca era presente alla premiazione e avrebbe stretto immediatamente un bel legame con Can tanto che in molti hanno notato una particolare complicità. Can Yaman e Francesca avrebbero trascorsi dei momenti assieme anche lontano dagli impegni del Festival mostrandosi affiatati e sereni. Si mormora che Can Yaman abbia addirittura fatto di tutto per evitare di incontrare in Sardegna Diletta Leotta che era lì per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Il Settimanale Vero ha però pubblicato le foto che segnano una nuova svolta in campo sentimentale per Can Yaman. Can è stato paparazzato assieme a Francesca mentre sono intenti a passeggiare e chiacchierare mostrando una particolare intesa. Non è chiaro se tra i due vi sia del tenero anche se un indizio interessante arriva dai social. Can avrebbe iniziato a seguire Francesca su Instagram e questo gesto è apparso inusuale considerando quanto sia riservato. Né Can né Francesca hanno per il momento confermato o smentito queste voci anche se le foto pubblicate sembrano evidenziare una particolare sintonia. E’ solo amicizia?

Chi è Francesca Del Fa, la nuova conquista di Can Yaman

Francesca Del Fa sembra aver letteralmente conquistato Can Yaman. Dopo la storia d’amore con Diletta Leotta, l’attore turco sembra essere rimasto conquistato dall’attrice del Paradiso delle Signore. Le indiscrezioni parlano di una relazione che si sta pian piano consolidando, sebbene entrambi paiono aver deciso di mantenere il massimo riserbo. Nessun bacio tra i due anche se i paparazzi continuano a inseguirli e presto potrebbe esserci qualche novità.

Francesca è una grande amante della recitazione, passione che condivide con Can Yaman. Dopo aver studiato a lungo e aver fatto molta esperienza in teatro, è arrivato il suo debutto in tv: nel 2016 ha preso parte alla serie tv Sotto Copertura, mentre l’anno seguente è addirittura entrata nel cast de I Medici, celebre produzione italo-inglese che ha visto protagonisti attori del calibro di Richard Madden, Dustin Hoffman e Miriam Leone. Il vero successo è arrivato però grazie alla soap Il Paradiso delle signore. L’attrice è sempre stata riservata sulla sua vita sentimentale e pertanto questo interessamento mediatico potrebbe averla innervosita. Ora pare però che con Can Yaman tutto proceda a gonfie vele e c’è chi spera che il loro sia un amore destinato a sbocciare a far sognare.

