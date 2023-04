Can Yaman, show a Piazza di Spagna Roma/ Folla di fan fra selfie, sorrisi e autografi

Can Yaman è stato protagonista a sorpresa ieri nella città di Roma. Nella centralissima piazza di Spagna l’attore turco, amatissimo nel nostro Paese, ha presenziato allo stand dei donatori di sangue in occasione della Festa della Polizia di Stato, come testimonial. Come sottolineato dai colleghi del quotidiano Il Messaggero nella loro edizione online, il divo turco, ormai adottato dall’Italia, ha attirato un’enorme folla di fan che si è fiondata letteralmente addosso all’attore per farsi la classifica fotografia, magari con l’aggiunta di un abbraccio.

Il quotidiano romano sottolinea come la cornice fosse di quelle serie e importanti, visto che Can Yaman ha presenziato all’appuntamento con la Croce Rossa, sensibilizzando l’opinione pubblica su un tema molto importante come quello della donazione, nell’ambito delle celebrazioni dei 171 anni della polizia di stato. L’artista turco si è presentata come da copione, con barba lunga e capelli inconfondibili, quel look con cui abbiamo imparato a conoscerlo in varie fiction trasmesse da Mediaset, fra cui “Viola come il mare”, assieme a Francesca Chillemi, dove tra l’altro veste i panni di un commissario di polizia.

CAN YAMAN A ROMA: LA “SFILATA” VERSO TRINITA’ DEI MONTI

Come scordarsi poi dei suoi flirt italiani, a cominciare da quello ben noto con la presentatrice Diletta Leotta, oggi felicemente fidanzata con il portiere del Newcastle Loris Karius, da cui aspetta una bambina. Ad accogliere Can Yaman, Claudio Saltari, il presidente DonatoriNati Roma.

Tra l’altro l’attore sta portando in giro anche il suo Break the Wall tour con cui sta raccogliendo dei fondi a favore dell’Istituto di neuropsichiatria infantile di via del Sabelli, altro impegno lodevole dell’artista turco. Accompagnato dalla polizia, che l’ha scortato per evitare che di fatto lo travolgessero, Can Yaman ha dato vita ad una “sfilata” da Piazza di Spagna fino alla scalinata di Trinità dei Monti, seguito da un fiume di persone in festa: sicuramente uno show davvero apprezzabile.

