Cantante Mascherato/ Milly Carlucci “Lopez, Malgioglio e Giusti: pronto il confronto”

E’ tutto pronto per la nuova puntata de Il Cantante Mascherato, show in programma domani sera su Rai Uno dopo le polemiche di settimana scorsa. Milly Carlucci è stata ospite ieri de La Vita in Diretta e nell’occasione ha regalato, come sempre, qualche anticipazione in vista della nuova puntata dell’edizione del talent show, a cominciare da una delle maschere più curiose, leggasi SoleLuna. Durante la puntata di domani, la semifinale, ci sarà un vero e proprio faccia a faccia fra i tre possibili artisti che si nascondono dietro alla maschera incriminata: “Ci sarà un faccia a faccia – le parole di ieri di Milly Carlucci in diretta su Rai Uno – tra Malgioglio, Lopez e Giusti che sono tre candidati sotto la maschera”.

Uno dei tre si nasconderà quindi sotto SoleLuna? Lo scopriremo domani sera, e sempre nella puntata che andrà in onda venerdì proseguiranno i duetti: “Ci saranno altri duetti bellissimi con Red Canzian, Ivana Spagna e Orietta Berti”. Un altro appuntamento clou del programma sarà “la maschera d’oro”, ovvero, la possibilità concessa ad uno dei giurati di provare a “smascherare” uno degli artisti in gara, pronunciando il suo nome: se il prescelto indicato sarà giusto, a quel punto il concorrente si toglierà la maschera e dovrà terminare la sua gara, in caso di errore, invece, resterà tutto come prima.

CANTANTE MASCHERATO, LE ANTICIPAZIONI: “IL VERO PROBLEMA E’ LA LUMACA”

L’ultima volta la maschera d’oro è toccata a Caterina Balivo che ha però fallito facendo il nome di Nicola Savino, mentre per la prossima puntata toccherà a Francesco Facchinetti avere questo onore.

Saranno quindi due se non addirittura tre smascheramenti, ma non sarà velata la maschera che fino ad oggi è riuscita a tenersi “nascosta”: “Il vero problema è Lumaca”, ha concluso Milly Carlucci parlando con Alberto Matano. In studio a La Vita in Diretta vi era anche Alba Parietti, ex concorrente dello show, che ha raccontato un curioso aneddoto: “Con queste maschere addosso ho avuto un mancamento”: non deve essere semplice in effetti indossare questi costumi in uno studio televisivo, un luogo tipicamente molto caldo.

