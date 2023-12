Cantanti Big Sanremo 2024, la reazione all’annuncio di Amadeus/ Da Emma ad Annalisa i video sono virali

Emma Marrone tra i cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2024: la reazione è virale

Come hanno reagito i cantanti in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024? Dopo l’annuncio ufficiale di Amadeus al TG1 delle 13.00 moltissimi artisti hanno affidato ai social la loro reazione all’annuncio. E tra le reazioni più entusiaste e felice c’è sicuramente quella di Emma Marrone. La cantante salentina ritorna in gara a Sanremo dopo due anni dall’ultima partecipazione. L’artista ha all’attivo tre partecipazione ed una vittoria nel 2012 con Non è l’Inferno.

Emma Marrone, come molti altri artisti che hanno presentato dei loro brani ad Amadeus per partecipare tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, durante l’annuncio del conduttore ravennate era davanti allo schermo e quando ha sentito il suo nome non ha trattenuto la gioia. È esplosa in urlo liberatori saltando di gioia. La cantante salentina ha poi postato il vide sui social (riportato a sua volta da vari siti come TrashItaliano e Blogtivvu). La reazione di Emma e di altri artisti in gara a Sanremo 2024 dopo l’annuncio di Amadeus in poco tempo è diventata virale.

Da Annalisa a Nek e Renga passando per Alfa: la reazione dei Big in gara a Sanremo 2024 al loro annuncio

Non solo Emma Marrone, anche altri artisti tra i 27 in gara al Festival di Sanremo 2024 hanno reagito al loro annuncio riprendendosi e postando il video sui social. Per esempio la coppia Nek e Francesco Renga, coppia artistica da alcuni anni ed attualmente insieme in tour, hanno ascoltato l’annuncio di Amadeus in cucina. Esplosi in un grido di gioia, Nek ha poi ironizzato: “Io non posso andarci ho già un impegno devo cucinare.” Urla di gioia ed entusiasmo anche per Mr Rain dopo il terzo posto dell’anno scorso con Supereroi e di Big Mama. Rapper campana il cui nome all’anagrafe è Marianna Mammone, classe 2000 e che l’anno scorso si è esibita nella serata delle Cover in coppia con Elodie.

Continuando con le reazioni dei cantanti Big di Sanremo 2024 al loro annuncio c’è poi anche quella di Alfa, Andrea De Filippi, reduce dal tormentone estivo Bellissima. E poi ancora non sono mancate le reazioni di Annalisa, regina del pop del momento insieme ad Elodie, che sui social ha scritto “Siamo pronti a portare il vortice fino a Sanremo? 🌪️❤️‍🔥” Fiorella Mannoia, che torna in gara al Festival di Sanremo dopo il secondo posto nel 2017, ha commentato con un semplice: “Ebbene…si” Alessandra Amoroso, infine, che calcherà il palco dell’Ariston per la prima volta ha annunciato: “Con lo sguardo a tutto ciò che sarà da qui in poi.

Come se fosse la prima volta sul palco. Su quel palco per la prima volta.”













