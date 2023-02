Cantanti esclusi Sanremo 2023, chi sono/ Lista nomi: Gabbani, i Nomadi e Baby K

Chi sono i cantanti esclusi da Sanremo 2023? Gabbani e Michielin, quando il podio non basta

Il Festival di Sanremo 2023 sta per iniziare e la lista dei partecipanti è lunga e interessante, ma lo è altrettanto anche quella dei cantanti esclusi da questa edizione: in molti si stanno domandando chi sono. Nell’elenco diffuso da AllMusicItalia ci sono ben 300 nomi, di cui alcuni di promettenti talenti e altri di veri e propri big del mondo della musica che a sorpresa dovranno rimanere a casa. È il caso, ad esempio, di Francesco Gabbani, vincitore nel 2016 nelle nuove proposte e nel 2017 tra i grandi, e di Francesca Michielin, che si è classificata al secondo posto per ben due volte, nel 2016 e nel 2021.

Tra le vecchie glorie, sono stati esclusi anche i Nomadi. Nonostante questa edizione sia quella delle reunion, la band non ci sarà. La stessa sorte è toccata ai Jalisse, che hanno ricevuto l’ennesimo “no”, agli Eiffel 65 e persino ai Ricchi e Poveri. E ancora a Mietta, a Marcella Bella, ad Al Bano e a Raf. I rumors rivelano che anche Annalisa e Dolcenera siano state rifiutate.

Amici e X Factor, molti cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2023 tra le loro ex stelle

Nella lista dei cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2023 ci sono anche molti volti noti nel mondo dei talent show: Alessandro Casillo e Sergio Sylvestre che avevano presentato una canzone insieme; Enula che si era proposta insieme ai Tiromancino; Sangiovanni; Antonino; i The Kolors e Michele Bravi. Alcuni hanno meno esperienza mentre altri sono sulla scena ormai da tempo, ma nessuno di loro è riuscito a conquistare il direttore artistico Amadeus.

Anche coloro che speravano di avere una quota rap alla kermesse canora hanno dovuto rinunciare ai loro pupilli. Ad essere stati rifiutati infatti sono stati Baby K, Chadia Rodriguez, Beba, Clementino e il favoritissimo Bresh, nonché l’ereditiera Elettra Lamborghini che aveva già partecipato nel 2021, piazzandosi nelle retrovie della classifica.

