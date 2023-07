Caos Serie B/ Tra ricorsi, esclusioni e riammissioni il torneo cadetto potrebbe slittare (19 luglio 2023)

CAOS SERIE B: CHI SARÀ AL VIA?

È caos Serie B, ancora una volta: al momento, come dicevamo ieri, regna una grande incertezza sul via del prossimo campionato cadetto. L’ultima novità è arrivata dal Consiglio Federale: sconfessando e ribaltando la decisione arrivata all’inizio di luglio, il Lecco è stato escluso grazie al ricorso del Perugia, che è stato accolto e che riguardava il ritardo con cui il club bluceleste, promosso in Serie B attraverso i playoff di terza divisione, aveva consegnato i documenti per l’iscrizione. Un ritardo dovuto anche al fatto che gli spareggi per la promozione erano slittati di una decina di giorni; questo, proprio a causa della situazione traballante di alcune società che infatti erano state poi declassate (il Siena, a oggi escluso anche dalla nuova Serie C).

Il Lecco poi si era visto ammesso in Serie B, nonostante uno stadio non a norma; tuttavia i conti del club lombardo sono assolutamente in ordine, e per quanto riguarda la PEC in ritardo si era deciso per la tolleranza. Inflessibile invece il Consiglio Federale, che ha dato ragione al Perugia: il paradosso del Lecco è che, non avendo fornito le carte per iscriversi alla Serie C – perché avrebbe dovuto? – adesso rischia addirittura di dover ripartire dalla Serie D. Gongola appunto il Perugia, che è una delle quattro società ad aver fatto richiesta di riammissione in Serie B: le altre sono Benevento, Brescia e Spal, cioè le retrocesse insieme al Grifone.

LA POSIZIONE DI BRESCIA E REGGINA

Per quanto riguarda il Brescia, si sta delineando lo scenario di otto anni fa: le rondinelle erano finite in Lega Pro, ma poi erano state riammesse in Serie B grazie al fallimento del Parma, costretto a ripartire dalla quarta divisione. Brescia che con la decisione del Consiglio Federale di ieri è già stato riammesso in cadetteria, prendendo il posto della Reggina che è stata esclusa per non aver versato alcuni emolumenti nel corso della stagione; dunque per i lombardi sarebbe esordio in casa contro il Modena, mentre il Perugia andrebbe all’Arena Garibaldi contro il Pisa.

Ecco l’altra stranezza: il calendario di Serie B è stato formato con la X a indicare una tra Brescia e Reggina, mentre il Lecco era ben presente. Altro paradosso nel caos Serie B: il Tar si pronuncerà sul ricorso di Lecco e Reggina alla fine di agosto, ma l’inizio del torneo cadetto è stato ufficializzato per il 19 dello stesso mese. Si va dunque verso un rinvio, oppure qualche partita salterà per poi essere recuperata? Che sia l’una o l’altra ipotesi, una cosa è certa: il calcio italiano ancora una volta non ne esce troppo bene…











