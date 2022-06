Caparezza, addio ai concerti: “Sto male, troppo pericoloso”/ “Mio corpo una prigione”

Caparezza, al secolo Michele Salvemini, ha deciso di alzare bandiera bianca e di fare un passo indietro: il 13 agosto a Majano, in provincia di Udine, si esibirà per l’ultima volta in carriera in un concerto dal vivo. Una scelta indubbiamente sofferta per il poliedrico artista pugliese e legata alle problematiche di salute con le quali da anni si trova a convivere. Esse hanno una denominazione ben precisa: acufene e ipoacusia, due disturbi a carico dell’orecchio che gli rendono impossibile proseguire il suo percorso musicale, perlomeno per quanto concerne i live.

Massimo Morante, morto fondatore dei Goblin/ Realizzò colonna sonora Profondo Rosso

“Quando ho scoperto di non poter più ascoltare la musica in cuffia, sono andato in crisi, pensando al mio corpo come a una prigione”, ha confessato Caparezza in un’intervista rilasciata a QN. Il cantante di Molfetta, che a ottobre celebrerà il suo compleanno numero 48, aveva già parlato tempo fa dei suoi guai di salute e, com’è solito fare, ci era riuscito attraverso le sette note. Nel brano “Larsen”, infatti, cantava: “Fischia l’orecchio, infuria l’acufene. Nella testa vuvuzela, mica l’ukulele”. Tuttavia, nonostante abbia tentato di resistere e di trovare un rimedio con l’ausilio degli esperti medici, Caparezza ha capito di essere costretto a ridimensionare la sua attività: “Faccio queste venti date del mio tour 2022 e mi fermo, perché i concerti dal vivo rappresentano una sollecitazione straordinaria del mio udito e non posso rischiare troppo”.

TIM SUMMER HITS 2022, PRIMA TAPPA ROMA/ Diretta streaming e scaletta: Blanco assente

CAPAREZZA LASCIA ANCHE LA MUSICA? “POTREI DEDICARMI ALLA SCRITTURA O AL MONDO DEI FUMETTI”

Per Michele Salvemini, peraltro, c’è il rischio concreto di perdere definitivamente l’udito e, giocoforza, ha dovuto mettere in cima alla lista delle sue priorità la salvaguardia del proprio benessere: “Non posso più fare lunghi giri di concerti come accadeva in passato. In questi sette anni di difficoltà ho incontrato tanti colleghi che m’hanno detto senti questo, fatti vedere da quello, io l’ho fatto, ma non è cambiato alcunché. Così ho smesso di cercare cure miracolose per il mio deficit uditivo”.

Tom Mann, fidanzata Danielle Hampson muore giorno del matrimonio/ “Eri il mio mondo”

Caparezza, reso celebre (anche) dal tormentone “Fuori dal tunnel“, ha rivelato che nessuna pillola, iniezione e neppure la psicoterapia sono riuscite a migliorare le sue condizioni ed è giunto alla conclusione che “dovrò semplicemente tenermelo e magari pensare ad altro, distrarmi. In futuro mi piacerebbe dare vita a qualcosa per altri. Intendo mettermi alla prova, sapendo che la mia creatività non si limita alla musica. Amo la scrittura e quindi penso a un testo, a un fumetto, a un soggetto, a una storia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA