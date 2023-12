Capodanno 2024 a Napoli é “Suoni e luci”: i concerti-evento con gli ex Amici/ La scaletta con LDA, The Kolors

Capodanno 2024: LDA sorprende in piazza, tra gli ex Amici, con Arisa e The Kolors!

Il Capodanno 2024 si concretizza in una serie di giornate di concerti-evento live a Napoli, con LDA, The Kolors e Arisa tra i Top artist uscenti di Amici di Maria De Filippi. Nel mezzo dei festeggiamenti per lo scoccare della mezzanotte all’alba delle prime luci nel nuovo anno 2024, tra gli altri eventi musicali in Italia sale l’attesa generale per il Capodanno 2024 napoletano, che si preannuncia a dir poco scoppiettante, per aggiunta anche gratis a beneficio degli spettatori e amanti fruitori della musica italiana.

Si tratta dell’evento dei giorni di festa a Napoli dal 29 dicembre 2023 al 1° gennaio 2024, con eventi gratuiti per il Capodanno 2024 in città e la manifestazione musicale dal titolo “Suoni e luci di Napoli…“. Sono così annunciate varie occasioni per divertirsi in compagnia con la grande musica live nei giorni a cavallo tra la fine anno 2023 e l’inizio anno 2024, complice un servizio NO Stop della Metro Linea 1 e della Funicolare Centrale per la Notte di San Silvestro e saranno inoltre aperti anche i principali parcheggi di interscambio. Venerdì 29 e sabato 30 dicembre vi sono i prolungamenti del fine settimana. Immancabili inoltre i fuochi d’artificio di rito per il Capodanno 2024 sul lungomare di Napoli.

Sabato 30 dicembre 2023, dalle 10:00 alle 20 – si accende il Capodanno dei Bambini al Maschio Angioino: il castello di Napoli si trasformerà in un luogo fatato per i più piccoli amanti del Natale 2023 con giochi, spettacoli ed intrattenimento.

Dalle 19:00 in Piazza Plebiscito – é previsto il Concerto Giovani “Big” Nazionali Urban e Rap –dove si prevedono le esibizioni degli artisti rappresentativi della Generazione zeta, tra cui Rose Villain – LDA reduce dal live a Giugliano in Campania– Lele Blade – Vale Lambo – Mv Killa – Yung – Snapp – Niko Beatz – Enzo Dong – Nto – Coco.- La serata evento che fa da preludio al Capodanno 2024 é aperta dai vincitori del contest “Giovani promesse di città della Musica”, selezionati da una giuria d’eccezione composta da Geolier, Luchè e Chiummariello. In chiusura del live show, poi, la signora del rap italiano Rose Villain, tra i protagonisti del prossimo Sanremo 2024. Per ciò che concerne l’ORARIO delle ESIBIZIONI previste nella set-list:- Ore 20:00 Plug – Ore 20:15 Andrea Settembre – Ore 20:30 Enzo Dong – Ore 21:00 Coco – Ore 21:30 Lda – Ore 22:00 Nto – Ore 22:30 Slf – Ore 23:00 Rose Villain.

Il Capodanno 2024 in musica di Napoli prosegue, poi…

Domenica 31 dicembre 2023, nel calendario degli eventi di Capodanno 2024, dalle 22 – in Piazza del Plebiscito, Peppe Iodice previsto con il cast di “PEPPY NIGHT” intrattiene le folle di spettatori nel mezzo di un cast fitto di special guest, tra gli altri l’altra ex Amici ARISA – FRANCESCO CICCHELLA – THE KOLORS – JIMMY SAX – ENZO AVITABILE con I BOTTARI e con con: Erminio Sinni, Gabriele Esposito, Lucariello, Ciro Giustiniani.

Dalle ore 21 si parte con l’esibizione dei vincitori del CONTEST PER GIOVANI TALENTI DELLA COMICITA’. Presenta Angela Achilli (Le selezioni di coloro che si esibiranno si svolgeranno nei giorni 28 e 29 dicembre presso il Teatro Troisi) Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del 01.01.2024, Napoli Cambia Traccia e l’appuntamento live é alla Colonna Spezzata in Piazza Vittoria – HISTORY 90+, irresistibile format coniato da Drop e ispirato ai favolosi anni 90’s con la radio style di DJ Cerchietto e con i dj set di Danilo De Santo e Irene Ferrara, seguiti in battuta dal vocalist Goldie Voice.

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del 01.01.2024 – Napoli Cambia Traccia – alla Rotonda Diaz – é il meeting di preludio al Capodanno 2024 dove si balla con i collettivi musicali Drop, Soul Express e Bang! e con i protagonisti della Nu Disco e del Nu Funk made in Naples, come Marvin&Guy, Pellegrino, Fantasie Safari, Mario Bianco& Gabriele Del Prete, Vincenzo Curcio B2B Mugman e Valerio Viglione, tutti dj e produttori musicali del territorio

Lunedì 1 gennaio 2024, dalle ore 16:00 alle 23,00 – alla Colonna Spezzata – é previsto il live Napoli Jam Session, un concerto/evento a cura di Max Jovine, bassista dei 99 Posse, in stretta collab con trenta autori, artisti e musicisti della nuova scena musicale napoletana e poi quindici special guest: 1. Andrea Tartaglia; 2. Balbusea; 3. Veronica Simioli; 4. Antonio Marino; 5. Collettivo N’Arte; 6. Dario Sansone; 7. Francesco Di Bella; 8. Greg Rega; 9. Helen Tesfazghi; 10. Jovine; 11. Peppoh; 12. Simona Boo; 13. Zulù; 14. Fabiana Martone; 15. Vesuviano.

Alle ore 18,00 – presso la Basilica di San Domenico Maggiore – concerto di musica classica organizzato per il Capodanno 2024 con LDA a grande richiesta e in omaggio al Maestro Roberto De Simone ‘Natale a Napoli alla Corte di Carlo di Borbone’. L’Orchestra é La Nuova Polifonia, diretta da Alessandro De Simone, ed il coro Ensemble Vocale di Napoli – tra i brani il Mottetto natalizio Quem vidistis pastores? riportato alla luce dal Maestro Roberto De Simone.

