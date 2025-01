Ci avviciniamo alla sempre partecipatissima celebrazione del Capodanno Cinese 2025 che – come da tradizione ormai consolidata e apprezzatissima dai cittadini – trasformerà le vie di Milano con una serie di eventi culminati nella famosa Parata del Drago che rappresenta un po’ il fulcro principali delle celebrazioni animando (almeno fino all’anno scorso, ma ci arriveremo) le vie cittadine alla volta di una grande festa collettiva: prima di entrare nel vivo del programma del Capodanno Cinese 2025 a Milano, vale la pena ricordare – da un lato – che il prossimo anno sarà dedicato al serpente e – dall’altro – che i festeggiamenti veri e propri inizieranno mercoledì 29 gennaio e dureranno per tutte le due settimane successive.

Angelo Moratti/ “Dormivo in roulotte a San Patrignano. Papà Gian Marco? Generoso e severo...”

Come anticipavamo già prima, il fulcro milanese del Capodanno Cinese 2025 sarà la sempre attesissima Parata del Drago che quest’anno è stata organizzata per la giornata di domenica 2 febbraio: differentemente dagli anni scorsi – nei quali il drago partiva da via Paolo Sarpi, cuore pulsante di Chinatown – l’intero evento si terrà in piazza Sempione, partendo dalla classica danza del leone che si terrà alle ore 14:00 ed arrivando fino ad una serie di spettacoli – tra sfilate, danze ed esibizioni – che si terranno sul palco davanti all’Arco della Pace fino alle ore 17:00.

Bettino Craxi, caso Tangentopoli/ Video accuse e pool Mani Pulite di Di Pietro: inchiesta che cambiò l’Italia

Contestualmente, a completare il programma del Capodanno Cinese 2025 a Milano ci saranno anche una serie di ‘mini’ iniziative che si svolgeranno tutte tra il 29 gennaio e il 12 febbraio all’interno di Chinatown includendo alcuni workshop creativi (dalla scrittura alla pittura, passando per la cucina), dei mercatini dell’artigianato e gastronomici e alcuni piccoli spettacoli; mentre il 12 febbraio si potrà assistere alla conclusiva Festa delle Lanterne con l’intero quartiere cinese illuminato dalle tradizionali lanterne rosse.

Cosa rappresenta il Capodanno Cinese 2025: il significato dell’anno del serpente

Come anticipavamo già in apertura, dopo il Capodanno Cinese 2025 si entrerà a tutti gli effetti nell’anno del serpente, lasciando nei 12 mesi che si sono appena conclusi il coniglio che ha caratterizzato il 2024: di fatto la ricorrenze è del tutto simile al nostrano Capodanno e serve a segnare il passaggio da un anno lunare a quello successivo ed è estremamente sentita dal popolo cinese che segue tutta una serie di tradizioni per prepararsi all’anno nuovo come la consuetudine di pulire interamente casa – per ‘scacciare’ la sfortuna e preparasi ad accogliere la fortuna – e quella di sparare fuochi d’artificio per tenere lontani gli spiriti malvagi.

Pioltello: anche nel 2025 la scuola Iqbal Masih chiude per Ramadan/ Sardone: "Decisione pericolosa"

Interessante notare che il serpente protagonista del Capodanno Cinese 2025 è visto come un simbolo di saggezza e trasformazione in grado di attirare la fortuna, ma anche portatore di un invito alla riflessione: tradizionalmente l’anno del serpente è visto come propizio per i propri progetti personali e lavorativi e – più in generale – per la crescita individuale; il tutto in un periodo armonioso anche per coltivare la propria mente.