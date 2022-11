Capolista perde contro ultima, tifosi furiosi: “Combine!”/ “Flussi anomali scommesse”

Dopo il ko casalingo per 0-3 dell’Union Clodiense contro il Torviscosa, in Serie D, i tifosi della squadra di Chioggia sui social hanno gridato alla combine: possibile che la capolista perda così contro l’ultima in classifica? Chi mastica un po’ di calcio sa bene che i risultati imprevedibili si sono sempre verificati e che talvolta accade che Golia riesca ad avere la meglio su Davide, ma in questo caso – secondo alcuni sostenitori della compagine veneta, ci sarebbe dell’altro: si parla di “comportamenti anomali in campo”, “strane giocate (scommesse, ndr) prima della partita e non solo dal Veneto”.

Il “Corriere della Sera”, per dettagliare meglio il motivo di tanto livore legato alla sconfitta della capolista per mano dell’ultima in classifica, ha pubblicato il post di un supporter, Lorenzo Veronese: “Venerdì la vittoria del Torviscosa era data a 6/7 euro, con il passare delle ore la quota è scesa di brutto, fino ad arrivare a pochi minuti prima della partita a 3 euro – ha scritto –. Ora, per chi capisce un po’ di scommesse, una quota che si abbassa di 4 euro non è normale, vuol dire che sono stati puntati molti soldi su questa quota e non stiamo parlando di 1000/2000 euro. Allora le cose sono due, o la partita in qualche modo è stata condizionata a favore del Torviscosa, oppure tutte quelle persone che hanno puntato un sacco di soldi sono dei maghi. Io dico che per giocare denaro pesante su una quota così alta, significa che qualcosa può essere trapelato. Se davvero la società non era a conoscenza di questa cosa, spero indaghi”.

CAPOLISTA PERDE CONTRO L’ULTIMA IN CLASSIFICA: PROCURA FIGC AVVIA UN’INDAGINE

La reazione dell’Union Clodiense, la capolista “rea” di aver perso contro l’ultima in classifica, è arrivata mediante un comunicato stampa: “In riferimento ai gravi fatti accaduti domenica scorsa nel post partita, si comunica che la società e la squadra sono profondamente scossi da quanto si è verificato. Ci auguriamo un rasserenamento degli animi e un comportamento civile e collaborativo per proseguire insieme il nostro percorso sportivo manifestando la nostra solidarietà alle persone coinvolte. La Direzione Sportiva Union Clodiense Chioggia Sottomarina”.

Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, è intervenuto sulla questione: “Invito tutti ad abbassare i toni, per il bene della squadra e della nostra città. Abbiamo perso, va beh, ci stanno un paio di sconfitte in una stagione anche per chi punta al passaggio di categoria. Domenica ero allo stadio anch’io, ma ho dovuto andar via prima, quando eravamo sullo 0-2. Non ho visto cos’è successo dopo, ma mi sembra tutto molto esagerato. Quanto alle scommesse, non riesco proprio a capire come una squadra possa vendersi una partita. Cosa fanno, si mettono tutti d’accordo?”. Il tonfo della capolista contro l’ultima in classifica ha fatto però rumore, tanto che la Procura Figc ha aperto un’indagine, pur non essendo giunte segnalazioni di flussi anomali di puntate dall’Agenzia dei Monopoli.











