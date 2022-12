Carabiniere in congedo si barrica armato in casa/ Modena: sequestra moglie, poi…

Un carabiniere in congedo si è barricato in casa a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, nel pomeriggio di Santo Stefano (26 dicembre 2022): l’uomo, armato e prima di ieri apparentemente privo di problematiche di qualsivoglia natura, si è chiuso nella sua abitazione “sequestrando”, di fatto, la moglie, che ha poi rilasciato solamente dopo alcune ore, quando il sole era tramontato ormai da un pezzo. L’ex carabiniere, ora in pensione, nel corso della sua carriera era anche stato un comandante di stazione.

Come riferito dal “Corriere della Sera”, l’allarme conseguente all’asserragliamento del carabiniere in congedo nell’area fra via Prediera e via Sardegna è scattato nel primo pomeriggio e “subito le strade sono state chiuse per permettere alle forze dell’ordine di intervenire. Sul posto sono arrivati i carabinieri con un ampio dispiegamento di uomini, con l’elicottero a sorvolare la zona dall’alto. Per ragioni di sicurezza è stata delimitata una zona più grande di quella dell’intervento con pattuglie di militari impegnate in posti di blocco agli accessi”.

CARABINIERE IN CONGEDO SI BARRICA IN CASA A MODENA: TRATTATIVA LUNGA ORE

Il carabiniere in congedo è rimasto all’interno della casa per tutto il giorno, fino a dopo il crepuscolo, malgrado l’arrivo, all’esterno della casa, circondata dalle forze dell’ordine, del procuratore capo di Modena e di alcuni negoziatori di Parma. Ancora il “Corriere della Sera” ha evidenziato che sono stati questi ultimi ad avere “condotto le trattative con l’uomo asserragliato, durate diverse ore. L’unico passo avanti fatto nel corso del pomeriggio è stata la liberazione della moglie dell’ex carabiniere. Inizialmente la donna era in casa con lui, ma dopo una attività di negoziazione, curata dai carabinieri, si è convinto a farla uscire”.

Dopo essere stata liberata, la consorte del carabiniere in congedo è stata presa in carico dai sanitari del 118, i quali l’hanno successivamente trasportata in caserma con l’ambulanza. Dopo una lunga trattativa, l’uomo ha deciso di cedere e di consegnarsi.











