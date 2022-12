Diretta/ Venezia Parma, streaming video tv: Pecchia va in Laguna (Serie B)

DIRETTA VENEZIA PARMA: I VENETI OSPITANO I CROCIATI

Venezia Parma, in diretta alle ore 15:00 di lunedì 26 dicembre, colora il boxing day di Serie B con un interessante scontro tra i Leoni alati e i crociati. I veneti sono reduci dalla bruciante sconfitta contro il fanalino di coda Perugia dopo che avevano messo a referto tre vittorie e un pareggio nelle precedenti quattro partite, utili per scacciare la crisi dei tre ko di fila. Discorso diverso per il Parma che arriva a questa partita con un bottino di soldi 4 punti nelle ultime cinque uscite, frutto delle sconfitte con Modena, Benevento e Spal.

Anche in termini di classifica c’è disparità tra le due squadre: il Venezia lotta per non retrocedere occupando la sedicesima posizione e ad un solo punto mancante per uscire dalla zona rossa mentre il Parma è coinvolta nella corsa ai playoff, sesta in classifica. Gli arancioneroverdi arrivano da due successi consecutivi in casa, ma non si può dire che lo Stadio Penzo sia un fortino inespugnabile. Infatti, le vittorie interne con Ternana e Cosenza, sono le uniche tra le mura amiche dell’intera stagione. Record negativo che porta il Venezia ad essere la peggior squadre per risultati in casa (due vittorie, un pareggio e sei sconfitte). Migliori le performance del Parma in trasferta, capace di vincere due partite, perderne altrettante e pareggiarne quattro.

VENEZIA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Parma si potrà vedere attraverso il pacchetto Calcio nell’abbonamento Sky sul canale 252 oppure su DAZN, sottoscrivendo un piano annuale o per la fruizione dei contenuti con la telecronaca su Alberto Santi a commentare il match del boxing day.

Per quanto la visione della diretta Venezia Parma in streaming video sarà possibile attraverso la piattaforma Helbiz oppure sempre su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, ovviamente solo per i clienti delle relative emittenti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PARMA

Le probabili formazioni della diretta Venezia Parma vedono i padroni di casa schierarsi verosimilmente con il modulo 3-4-1-2. Joronen tra i pali, Wisinewski, Ceppitelli e Ceccaroni a comporre la linea difensiva. Candela agirà da laterale destro, Fiordilino e Tessmann come duo di centrocampo e il nativo del Suriname Haps sull’out mancino. Crnigoj sarà il trequartista centrale alle spalle del tandem Pohjanpalo-Johnsen. Il finlandese arriva da quattro gol nelle ultime cinque tra cui la doppietta alla Ternana e i gol a Palermo e Perugia.

I crociati si disporranno con il 4-3-1-2 che vede Chichizola a difendere la porta, Del Prato terzino destro, Osorio e Balogh centrali con Valenti a sinistra. In cabina di regia l’estro di Bernabe, Estevez e Juric saranno rispettivamente le mezzali destra e sinistra del Parma. Infine Vazquez supporterà Tutino e Man, autori di due e quattro gol fin qui in Serie B.

VENEZIA PARMA QUOTE E PRONOSTICO

I bookmakers vedono la diretta Venezia Parma come una partita dal sostanziale equilibrio, strizzando l’occhio leggermente per i ragazzi di Pecchia. Gli emiliani sono infatti dati per favoriti secondo Snai con una quota di 2.50 contro i 2.95 in favore dei padroni di casa, a 3 invece il pareggio. L’over 2.5, uscito tre volte nelle ultime cinque gare del Venezia, è quotato a 2.05. Il risultato esatto di 1-1 è quotato 5.75 la posta in palio.











