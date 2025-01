Il carbone dolce è senza dubbio uno dei dolci tipici di questo periodo. Con l’arrivo della Befana, giorno dell’Epifania di oggi, 6 gennaio 2024, sono tantissimi i bambini che lo riceveranno, magari trovandolo in una delle varie calze che gli verranno donate, o acquistandolo direttamente in pasticceria o in supermercato. E’ uno delle tante tradizioni di questo periodo, e insieme a panettone, pandoro e torrone, è senza dubbio uno dei più gettonati. Nonostante spesso e volentieri genitori e nonni “minaccino” figli e nipoti di ricevere il carbone se non fanno i bravi, alla fine i più piccoli ne vanno pazzi, ma occhio ai denti.

Il carbone dolce è infatti abbastanza duro, e secondariamente, contenendo molto zucchero, dovrà essere mangiato con moderazione. Ma sapete che il carbone dolce si può anche preparare in casa? Farlo è semplicissimo e soprattutto può essere un passatempo molto divertente per intrattenere i bimbi in questo ultimo giorno di vacanze natalizie dedicato alla Befana. Abbiamo scelto per voi una delle versioni più gettonate, leggasi quella di Giallo Zafferano: ecco di seguito la ricetta del carbone dolce.

CARBONE DOLCE, LA RICETTA E GLI INGREDIENTI

Partiamo dagli ingredienti. Servono 300 grammi di zucchero a velo, un albume, 10 grammi di alcol puro, 5 grammi di colorante alimentare in polvere, ovviamente di colore nero (ma potreste usare anche altri colori), 4 gocce di succo di limone. Inoltre ci serviranno 300 grammi di zucchero, 100 di acqua e altri 5 grammi di colorante nero in polvere per lo sciroppo. Partiamo quindi dalla glassa, e cominciare dal mettere l’albume in una ciotola aggiungendoci poi il succo di limone.

A quel punto dovremo munirci di fruste per montare il composto o eventualmente potreste anche usare una planetaria nel caso l’aveste. Mentre state montando dovrete aggiungere a poco a poco lo zucchero a velo e quindi l’acol. L’ultimo step sarà quello di unire il colorante nero alimentare in polvere.

CARBONE DOLCE, LA RICETTA: COME FARE LO SCIROPPO

Giallo Zafferano sottolinea a riguardo che qualora usaste un colorante liquido per fare il carbone dolce, a quel punto si consiglia di utilizzarne quanto basta, aggiungendone a poco a poco fino a che non si raggiunge la tinta che vogliamo. Bisognerà continuare a montare fino a che non si otterrà una glassa che sarà densa e scura.

Una volta finito questo step ci occuperemo dello sciroppo e in quel caso dovremo prendere un pentolino, metterlo sui fornelli e versare l’acqua nonché il colorante nero, dopo di che bisognerà aggiungere lo zucchero semolato. Bisognerà poi mescolare il tutto, dopo di che bisognerà far bollire il nostro composto fino a che non si raggiunga la temperatura di 141 gradi. Nel caso in cui non avete a disposizione un termometro per la cucina, a quel punto dovrete aspettare a mettere il colorante: lo introdurrete solamente quando il caramello diventerà biondo, ma in genere questa operazione durerà meno di un quarto d’ora.

CARBONE DOLCE, LA RICETTA: GLI ULTIMI STEP E LA CONSERVAZIONE

Una volta che la glassa sarà completata, bisognerà prelevarne due cucchiai dopo di che dovranno essere scaldati a bagnomaria o eventualmente nel microonde e poi versati nello sciroppo. A quel punto mescoleremo il tutto e lo introdurremo in uno stampo, meglio se da plumcake, dove il nostro prodotto aumenterà in volume. Potrete quindi decidere di lasciarlo così o eventualmente di mescolarlo per pochi secondi qualora lo voleste più compatto.

Dopo di che lo dovrete fare riposare a temperatura ambiente, per poi estrarlo dallo stampo e il nostro carbone dolce sarà pronto. La particolarità di questo dolce è che non dovrete mangiarlo tutto subito ma potrete conservarlo per circa un mese, basta che lo teniate in un sacchetto di plastica ermetico o meglio se in una scatola di latte. I bambini saranno felicissimi, sia dopo aver realizzato con voi il carbone, sia quando lo mangerete e siamo certi che anche a voi non dispiacerà.