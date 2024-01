Carbone dolce, tradizione e ricetta del dono della Befana/ Epifania: nelle calze dei bimbi…

CARBONE DOLCE PER LA BEFANA: PERCHÉ SI METTE NELLE CALZE DEI BAMBINI

Il carbone dolce è un simbolo della festa della Befana: la notte del 6 gennaio, infatti, i bambini che durante l’anno non si sono comportati bene e hanno fatto arrabbiare i genitori, lo riceveranno, sicuramente insieme a cioccolatini e caramelle. Nelle calze, infatti, vengono messi i prodotti più svariati: non possono mancare ovviamente i dolciumi ma anche un po’ di carbone, che tradizionalmente viene regalato ai bimbi che nell’anno sono stati un po’ cattivelli. Quello dolce, però, è anche buono e viene messo nelle calze da parte della Befana. Ma da dove nasce questa tradizione?

EPIFANIA 2024/ "Se non sono io ad attendere Cristo, non c'è tradizione che tenga"

Probabilmente il carbone è da ricollegare alle origini pagane di questa ricorrenza. In origine, la vecchietta sulla scopa era probabilmente una figura che simboleggiava Madre Natura e portava con sé abbondanza per i raccolti. Il carbone simboleggia il fuoco che viene acceso il 6 gennaio come elemento di buon auspicio. Le sue ceneri infatti venivano sparse sul terreno per accrescere la fertilità dei campi. Il carbone è dunque diventato un simbolo dell’Epifania e non può mancare nelle calze dei bambini: ovviamente dolce, da mangiare insieme ad altre leccornie!

LA STELLA DEI RE/ Il film per ricordare il viaggio dei Magi

CARBONE DOLCE PER LA BEFANA: LA RICETTA

Come abbiamo visto, nella calza della Befana non può mancare qualche pezzettino di carbone dolce, soprattutto in quelle dei bimbi un po’ vivaci che hanno fatto arrabbiare i genitori nel corso dell’anno. Ma come si realizza? Il carbone, così come qualsiasi altro prodotto, può essere acquistato al supermercato ma c’è ancora la possibilità di realizzarlo a casa con pochi ingredienti facilmente reperibili. Servono infatti 400 gr di acqua; 400 gr di zucchero; 100 gr di zucchero a velo; 1 albume; 1 cucchiaio di alcol puro per alimenti; 10 gocce di succo di limone; colorante nero; 1 cucchiaio di bicarbonato.

Supermercati aperti Epifania, oggi 6 gennaio 2024/ Consigli su dove andare: orari apertura e chiusura negozi

Per preparare il carbone sarà necessario mischiare in una ciotola l’albume a temperatura ambiente e le gocce di limone, poi montare il composto e aggiungere man mano lo zucchero a velo. Dovremo poi aggiungere il cucchiaio di alcol e il colorante nero, per poi mescolare il tutto fino ad ottenere un colore omogeneo. Va poi preparato uno sciroppo di zucchero colorato: in una pentola vanno messi l’acqua, lo zucchero e il colorante. Il tutto dovrà essere cotto a fuoco medio per 10 minuti, senza mescolare. Dopo di ciò andrà unita la glassa con lo sciroppo, mescolando per pochi secondi: andrà inoltre aggiunto un cucchiaino di bicarbonato. Il preparato andrà poi messo ad asciugare su un contenitore ricoperto di carta forno. Quando il tutto sarà pronto, sarà sufficiente tagliarlo a cubetti irregolari!











© RIPRODUZIONE RISERVATA