Cardi B lancia il microfono a un fan che l’ha infastidita durante il concerto/ Il video è virale sui social!

La pop star furiosa con un fan si vendica e gli lancia il microfono

Nelle ultime ore Cardi B è diventata la protagonista assoluta del web, con un video divenuto virale. La pop star newyorkese si stava esibendo dal vivo a Las Vegas, ma qualcuno ha interrotto bruscamente il concerto. Dalle immagini le dinamiche appaiono chiare: un fan le ha lanciato un liquido addosso (non è ancora stato chiarito si tratti di acqua o di un drink).

L’artista, però, non si è lasciata sopraffare dalla situazione, anzi, si è proprio vendicata! Ha preso il microfono in mano e, senza pensarci, lo ha lanciato contro lo spettatore che l’aveva infastidita. Non si può certo dire che la star si faccia mettere i piedi in testa; il video che riprende la scena si è diffuso rapidamente sul web lasciando tutti di stucco.

La cantante lancia microfono a un fan: il video

La pop star ha lanciato un microfono a un fan in preda alla furia, vendicandosi del gesto dello spettatore che le ha lanciato addosso un liquido. A diffondere questa notizia ci ha pensato Whoopsee, che riporta: “Dopo che un fan le ha lanciato un drink durante un’esibizione di sabato sera, Cardi B non ha potuto fare a meno di rispondere… lanciandogli il microfono.”

E ancora: “Probabilmente stanca del fenomeno, in ascesa negli ultimi mesi, che vede i fan lanciare gli oggetti più disparati sul palco, Cardi B non è l’unica ad essere stata colpita: tra gli altri, ne sa qualcosa anche Bebe Rexha, a cui durante un concerto è stato lanciato un telefono in pieno viso da un fan, che è stato poi prontamente arrestato.” La pagina ha anche riportato il video di quanto accaduto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it)













