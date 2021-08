Carl Brashear, primo palombaro nero/ La storia vera nel film “Men of Honor”

Carl Brashear è stato il primo marinaio afro-americano della United States Navy ad ottenere l’abilitazione di palombaro nero. La sua storia è raccontata nel film “Men of honor”, film del 2000 diretto da George Tillman Jr. con protagonisti Robert De Niro e Cuba Gooding Jr. Brashear è stato il primo marinaio afro-americano della United States Navy ad ottenere l’abilitazione di palombaro, nonché ad essere promosso, nel 1970, al grado di Primo Capo, il più grande traguardo che un militare di truppa possa raggiungere.

Tutto inizia il 19 gennaio del 1931, data di nascita di Carl Brashear. Nato a Tonieville, nel Kentucky in una famiglia numerosa, Carl trascorre la sua adolescenza a lavorare nei campi di grano e studiando presso le scuole nella cittadina di Sonora. Nel 1948 decide di arruolarsi in Marina dove viene destinato alla nave di salvataggio USS Hoist durante la seconda guerra mondiale. La sua occupazione sono la cambusa e le cucine, anche se in realtà Carl sogna di diventare palombaro, una categoria vietata ai militari dalla pelle nera. Nonostante i pregiudizi del tempo e l’ostracismo dei superiori, Brashear riesce ad entrare nella Scuola Palombari di Bayonne, nel New Jersey. Inizia così la realizzazione del suo grande sogno.

Dopo essere stato per tre anni sull’isola di Guam, Carl Brashear torna sulla nave USS Hoist, ma questa volta come palombaro nero. Questa volta la sua presenza è determinata nel recupero di bomba nucleare all’idrogeno persa da un bombardiere statunitense B52 al largo di Palomares, cittadina spagnola sul Mar Mediterraneo. Brashear, infatti, dopo quasi due mesi e mezzo di affannose ed estenuanti ricerche riesce a localizzare la testata, ma durante le manovre di ritiro rimane gravemente ferito alla gamba sinistra.

Inizia così un lunghissimo periodo di degenza in ospedale, ma anche questa volta Brashear dimostra tutta la sua forza e determinazione. Nonostante l’amputazione della gamba sinistra sostituita con una protesi artificiale, il primo palombaro nero continua a servire la United States Navy. Il suo ritiro come palombaro arriva dopo trenta lunghi anni di attività e dopo numerosi riconoscimenti tra cui ricordiamo: la Navy and Marine Corps Medal e la Navy and Marine Corps Commendation Medalorare.

