Carla Bellucci partorirà in diretta streaming per 12mila euro/ “Mi servono soldi”

Carla Bellucci, splendida influencer di 39 anni, sta facendo un gran parlare di se in queste ore: la ragazza britannica ha infatti annunciato che partorirà in diretta social, ottenendo un bel compenso monetario in cambio. Carla Bellucci, che su Instagram ha circa 121mila follower, è molto nota fra i fan di OnlyFans in quanto la stessa ama mostrarsi senza fin troppe censure, e nelle ultime ore ha deciso di condividere di fatto con il potenziale mondo intero un evento così intimo della sua vita privata. Il tutto, come detto sopra, in cambio di un bel compenso monetario, visto che, la diretta streaming della nascita frutterà alla bella Carla circa 12mila euro, non male.

L’idea sarebbe nata dopo che un fan gli avrebbe proposto un compenso di diecimila sterline in cambio della diretta sulla piattaforma OnlyFans del momento del parto. A quel punto la modella/influencer ha preso la palla al balzo ed ha così deciso di allargare il parto all’intera platea di seguaci su Onlfy Fans, e senza fin troppo nascondersi: “Sono una donna d’affari – ha spiegato la stessa 39enne in maniera molto schietta – e ho bisogno di fare soldi: io sono il mio business. Ho ricevuto addirittura richieste per vendere il mio latte materno, che non sapevo nemmeno fosse una cosa fattibile”.

CARLA BELLUCCI PARTORIRA’ IN DIRETTA STREAMING: “TANTA GENTE GIA’ LO FA NEI PROGRAMMI TV…”

Carla Bellucci, classe 1981 (ma sembrerebbe nata negli anni ’90), è considerata una icona britannica nel mondo della moda e dei social. La ragazza ha già tre figli nato dal vecchio matrimonio con Cornel Nurse, sposato nel 2001, fino al divorzio del 2011, e a breve diventerà quindi nuovamente mamma per la quarta volta.

“Mi sono detta: perché no?”, commenta la Bellucci alla proposta del parto in diretta streaming, e a chi la critica replica: “Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati”.

