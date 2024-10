La vita professionale di Giancarlo Magalli non ha segreti; conduttore di spicco e pioniere di numerosi programmi di successo. La notorietà che lo contraddistingue ha chiaramente spesso alimentato anche la curiosità in riferimento alla sua vita privata, in particolare dal punto di vista sentimentale. Il conduttore ha due ex mogli; ha dunque compiuto per ben due volte il grande passo del matrimonio. La prima consorte è stata Carla Crocivera, negli anni sessanta/settanta; relazione dalla quale è nata la sua prima figlia Manuela. Il secondo matrimonio, con Valeria Donati, è stato invece decisamente più longevo; 22 anni conditi dalla nascita della seconda figlia, Michela.

Ma cosa sappiamo sulle ex mogli di Giancarlo Magalli, Carla Crocivera e Valeria Donati? L’ultima consorte dal punto di vista cronologico non appartiene al mondo dello spettacolo e anche durante la relazione con il conduttore è sempre stata molto discreta. Sappiamo però, grazie ai racconti del conduttore, di un rapporto d’amicizia ancora vigente come dimostrato dalla vicinanza durante il periodo della malattia. “Pensavo che sarebbe durata per sempre, invece è finito; è stata lei a lasciarmi però siamo rimasti amici”. La separazione tra i due risale al 2008 mentre, nel 1994, hanno dato alla luce la seconda figlia del conduttore, Michela.

Il matrimonio con la prima delle ex mogli di Giancarlo Magalli – Carla Crocivera – può essere invece definito ‘giovanile’. Tale aggettivo riassume alcune considerazioni del conduttore che, per l’appunto, ha spesso raccontato di aver compiuto per la prima volta il grande passo del matrimonio quando era ancora non solo nel fiore degli anni ma anche nel pieno della sua corsa verso le ambizioni professionali. “Il primo matrimonio? Ero giovane e avevo tante cose da fare, aspettative da soddisfare; è durato poco” – raccontò il conduttore a Domenica In – “Lei poi si è risposata ed ha avuto un figlio”. Come anticipato, seppur breve, dal matrimonio tra Giancarlo Magalli e Carla Crocivera è nata la prima figlia del conduttore, Manuela, nel 1972.