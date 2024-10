Malattia Giancarlo Magalli: “Ho avuto un linfoma e sono guarito”

Uno dei volti più iconici della tv italiana è quello di Giancarlo Magalli, che ha condotto nel corso della sua lunga carriera una serie di programmi di successo. Il conduttore televisivo è molto amato dagli italiani, che hanno empatizzato con lui negli ultimi anni, quando Magalli è stato colpito da una malattia, un linfoma, del quale ha parlato una volta tornato in tv. È stato un anno complesso, molto difficile, per il conduttore, che è riuscito a superare la malattia circondato dall’amore delle sue due figlie, oltre che ovviamente grazie ai progressi della medicina.

Giancarlo Magalli ha scoperto la malattia dopo essere caduto: ha cominciato ad accusare dei dolori alla milza che pensava fossero conseguenza di una caduta. “Quando ho visto che non passava, ho fatto degli esami e i medici hanno visto qualcosa che non li ha convinti” ha raccontato proprio lui. Nel frattempo, però, ha preso anche un’infezione ed è stato portato in ospedale per curarla: proprio lì i medici hanno scoperto che Magalli aveva un linfoma proprio davanti alla milza, un tumore che fortunatamente poteva essere curato, come poi è accaduto. Il conduttore, infatti, è riuscito a guarire.

Malattia Giancarlo Magalli: perché il conduttore ne ha parlato pubblicamente solo dopo essere guarito

Dopo aver scoperto la malattia, Giancarlo Magalli è stato rincuorato dai medici, che gli hanno detto fin da subito che sarebbe potuto guarire, ovviamente curandosi. Il conduttore ha perso 24 chili ma nonostante ciò è riuscito ad uscire fuori da questo periodo negativo, grazie anche alla vicinanza delle sue due figlie, che non lo hanno mai lasciato solo. In tv, Magalli ha parlato della malattia solamente una volta guarito: come raccontato, lo ha fatto un po’ per scaramanzia, e un po’ per capire meglio in che direzione andasse.