Quasi un’intera vita dedicata al mondo della tv, all’arte della conduzione; stiamo parlando di uno dei volti più rappresentativi del piccolo schermo, Giancarlo Magalli. Per quanto siano numerosi gli aneddoti riferiti alla sua carriera, altrettanta curiosità desta la sua vita privata e il rapporto con gli affetti più cari. Qualcuno si sarà certamente domandato nel tempo chi sono le figlie di Giancarlo Magalli, Manuela e Michela. Spesso sono apparse in tv al fianco del papà, così come singolarmente per raccontare le peculiarità del loro legame.

Perché Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno litigato?/ Querele, frecciate e risarcimenti

Sia Manuela che Michela – figlie di Giancarlo Magalli – hanno deciso di non seguire la carriera del papà nel mondo dello spettacolo. Pare infatti che la carriera professionale di entrambe sia legata ad ambienti che non riguardano la luce dei riflettori. La primogenita è impegnata nel settore assicurativo; la seconda delle figlie di Giancarlo Magalli è invece una stimata blogger con un ampio seguito sui social.

Malattia Giancarlo Magalli: guarito dal linfoma dopo un anno di terapie/ "Ho fatto degli esami e..."

Giancarlo Magalli e il rapporto con le figlie Manuela e Michela: “Il periodo della malattia…”

Non molti sanno che le figlie di Giancarlo Magalli – Manuela e Michela – sono nate da due matrimoni differenti del conduttore: la prima è nata dalle nozze con Carla Crocivera, la seconda figlia è invece nata dal matrimonio con Valeria Donati. Arriviamo ora alla bellezza del rapporto tra Giancarlo Magalli e le sue figlie; un legame viscerale testimoniato da diversi racconti e dediche. Ai tempi della malattia del conduttore, entrambe hanno avuto un ruolo cruciale come testimoniato da un post sui social di Michela: “Sono stati mesi di pianti, di paura… Sono stati momenti delicati e abbiamo preferito viverli tra noi, in famiglia”.

Adriana Volpe contro Magalli dopo il processo/ Lo sbugiarda sui social: "Nessun equivoco"

Lo stesso Giancarlo Magalli si è più volte espresso sul rapporto con le figlie – Manuela e Michela – in particolare ha raccontato come, alla nascita della primogenita, fosse giustamente intimorito dal ruolo di genitore. “Manuela l’ho avuta che avevo 22 anni, ero veramente un bambino” – spiegò il conduttore a Verissimo – “Ero felice di essere padre, però non sapevo come si facesse”. Col tempo Giancarlo Magalli è ovviamente riuscito a recuperare il terreno perduto, come raccontato a Domenica In: “I primi anni sono stato un po’ assente ma poi ho recuperato, con mia figlia adesso ho un ottimo rapporto”.