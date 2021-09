Carla Crocivera e Valeria Donati, ex mogli Magalli/ Due matrimoni e due figlie

Carla Crocivera e Valeria Donati sono le ex mogli di Giancarlo Magalli: due grandi amori da cui sono nate le figlie Manuela e Michela. Il popolare conduttore televisivo è stato sposato ben due volte. La prima volta con Carla Crocivera, la madre della primogenita figlia Manuela. Sulla prima moglie si hanno pochissime informazioni. Non è dato sapere come mai sia finito il matrimonio visto che la loro unione risale a tantissimi anni fa quando il gossip non era ancora così diffuso ed importante.

La Crocivera non era una donna di spettacolo e l’unione con Magalli è stata suggellata dalla nascita della prima figlia. Successivamente il conduttore si è innamorato e sposato con Valeria Donati. I due si sono incontrati per la prima volta nel 1986 e solo due anni dopo sono diventati marito e moglie.

Giancarlo Magalli: dopo la moglie Carla Crocivera si sposa con Valeria Donati

Dopo la fine del matrimonio con la prima moglie Carla Crocivera, Giancarlo Magalli si innamora di Valeria Donati. Un matrimonio importante per il conduttore che è diventato papà per la seconda volta di Manuela. Purtroppo l’amore tra il conduttore e la farmacista arriva al capolinea dopo diversi anni. Una separazione per cui Magalli ha sofferto tantissimo come ha raccontato in occasione di una intervista rilasciata a Paola Perego nel programma “Non disturbare”: “per me è stato un trauma. Per il divorzio ho sofferto da morire perché le volevo bene a mia moglie, mi mancava, non ero abituato a stare solo, erano 20 anni che stavamo insieme, 22. Quindi di colpo la vita ti cambia, e in peggio cambia. Ho pianto come un vitello per mesi e mesi, poi ci si abitua a tutto, però a me è dispiaciuto”.

Dopo la fine del matrimonio tra Valeria Donati e Giancarlo Magalli, i due sono rimasti in ottimi rapporti come ha confermato proprio l’ex conduttore de I Fatti Vostri: “Non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste. La separazione prima ed il divorzio poi non sono state delle saracinesche che ci hanno chiuso fuori l’uno dalla vita dell’altra”.

